banner913
banner932
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
5 0
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
10 0
 
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
22 0
Serdinç Maypa teminatla serbest
Serdinç Maypa teminatla serbest
14 0
Büşra Yavuz kurtarılamadı
Büşra Yavuz kurtarılamadı
32 0
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
15 0
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
19 0
banner1012

Yüksek Adliye Kurulu'na Tokatlı, YÖDAK'a Cellatoğlu

banner1020

banner974
Yüksek Adliye Kurulu'na Tokatlı, YÖDAK'a Cellatoğlu
banner971
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamalar neticesinde Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu, Akın Cellatoğlu da YÖDAK üyesi seçildi. Seçimlerin yapılmasıyla Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.
Mecliste Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk "Yüksek Adliye Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” okudu.
Genel Kurulda adaylıkları onaylanan Özgür Dayıoğlu ve Şahap Tokatlı arasında yapılan oylamada, 47 oyun 28’ini alan Şahap Tokatlı yeni Yüksek Adliye Kurulu üyesi oldu. Özgür Dayıoğlu 19 oy aldı.
 YÖDAK ÜYELİĞİ SEÇİMİ...
Ardından da Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk’ün "Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu"nu okumasıyla oylamaya geçildi.
YÖDAK üyeliği sona eren Hüseyin Uzunboylu’nun yerine geçecek kişi için yapılan oylama sonucunda, 47 oyun 36’sını alan Akın Cellatoğlu yeni YÖDAK üyesi oldu.  YÖDAK üyeliği için yarışan diğer aday Bülent Evre 10 oy aldı, 1 de geçersiz oy kullanıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.