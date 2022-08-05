Yudum Mişon’dan mahkeme sonrası ilk açıklama:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine dün teminata bağlanan Yudum Mişon, mahkeme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Mişon’un paylaşımı şöyle:
“Cumhurbaşkanı Tatar’ın şikayeti üzerine teminata bağlanmış bulunmaktayım. Bilesiniz ki, bizi bu topraklardan söküp alamayacaksınız. Taktiğiniz ne olursa olsun, hoşunuza gitse de gitmese de yanlışlarınızı yüzünüze vurmaktan, sizi eleştirmekten ve adalete olan güvenim bir yana mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim…
Saygılarımla”
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