Vadili yasa boğuldu

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Vadili köyü, sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.



Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Vadili köyü, sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Vadili köyünün büyük ailelerinden olan Şimşek ailesinin sevilen ismi Memiş Şimşek dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Futbol hakemleri camiasının sevilen hakemlerinden Serkan Şimşek’in kardeşi olan Memiş Şimşek’in vefatı, başta Vadili olmak üzere bölgede büyük üzüntü yarattı.

Memiş Şimşek dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedildi.

