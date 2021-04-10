Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Abdurrahmanoğlu başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi heyetini kabul etti.



Kabulde konuşan Dernek Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, 1958, 1963, Geçitkale, Boğaziçi savaşları dâhil Kıbrıs tarihinin en önemli olaylarının tümüne tanıklık etmiş dernek mensuplarının içindeki mücahit ruhunun hiçbir zaman yok olmadığını belirtti.

“Yolumuz Atatürk’ün ve Türkiye’nin yoludur” diyen Abdurrahmanoğlu, Derneğin İskele şubesini ilk ziyaret eden Cumhurbaşkanı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Tatar’a iade ziyareti yapmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar da, Cenevre’de gerçekleştirilecek Kıbrıs toplantısına Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, iki egemen, eşit, yan yana yaşayacak devlete dayalı çözüm prensibini aktarmak için gideceğini kaydetti. “Zaten Ada’da 2 devlet vardır… Kıbrıs Türkü’nün her zaman devleti olmuştur” diyen Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nden hiçbir üstünlüğü olamayacağını, Kıbrıs Türkü’nün yama olmasının söz konusu olamayacağını, iki devletli ve halkın mutluluk, huzur ve güvenlik içinde yaşayacağı bir çözümü hedeflediklerini kaydetti.

TC’nin garantörlüğü, egemenlik ve güvenlikten asla ödün verilemeyeceğini ifade eden Tatar, Rum lider Anastasiadis’in 1 Nisan EOKA’nın kuruluşu yıl dönümünde söylediği ve EOKA’cıları “kahraman” olarak niteleyen sözlerini de eleştirdi ve bu ifadelerin Rum zihniyetinin değişmediğini gösterdiğinin altını çizdi.

