Yol Güvenliği Yasası, 9 aydır Meclis’te bekliyor

Sürücülerin uyuşturucu tesiri altında araç kullanmasını engelleyecek Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 9 aydır Meclis’te bekliyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı, “Böyle bir yasanın yürürlükte olmaması bir devlet için kara lekedir” dedi



Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafik kazalarında uyuşturucu madde kullanımının da etkili olduğunun gözden kaçırıldığını belirterek 9 aydır Meclis’te görüşülmeyi bekleyen, sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmasını engelleyecek Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasallaşmasını istedi.

Avcı, şöyle devam etti:

“Aracında ve cebinde uyuşturucu bulunan sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında araç kullandıkları, uyuşturucu madde kullanılan partiden sonra kanındaki uyuşturucu madde tesiri altında aracı sürerek evine dönüleceği gözden kaçırılmaktadır. Yasal düzenleme dokuz aydan beri Meclis’te görüşülmediği için sürücü kanına bakılamamakta, tutuklanma ve ehliyetine el konulmadığı için de uyuşturucu tesiri ile yollarımızda araç kullanma imkanı devam etmektedir.”

Sürücülerde uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmayı engelleyecek, Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 12 Ağustos 2020 tarihinden bu yana dokuz aydır Cumhuriyet Meclisi’nde raflarda bekletildiğine dikkat çeken Avcı, “Yollarımızdaki güvenliğimizi sağlamak asli görevi olan devlet yetkilileri ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki milletvekilleri, Yol Güvenliği Yasası’na Meclis’te dokuz aydan beri dokunmuyorsa, uygulanması için uğraş verilmiyorsa, irade kullanılmıyorsa yol güvenliğinden ve uyuşturucu ile mücadeleden bahsedilmesi mümkün olmamalıdır” dedi.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından yürütülen yasal düzenlemenin engellemelere rağmen bir yılda tamamlanabildiğini bildiren Avcı, yasa yürürlüğe girse bile Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli cihazların alımı, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarı’nın malzeme temini için de bir süreye ihtiyaç olacağına işaret etti.

Avcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreler zarfında ise yollarda, arkamızda her zaman uyuşturucu tesiri altında bir araç sürücünün kullandığı araç da olabilecektir.

Para kazanma gerekçe gösterilerek uyuşturucu bitkilerin yasal olarak üretilmesi savunulan ülkemizde, sürücülerde uyuşturucu testi yapılma yasası engellenmektedir. Alınan ihbar üzerine uyuşturucu madde aramaya gidilen yerlerde kimlerin olabileceği tahmin edilmektedir. Ama yolda kaza yapan veya şüpheli görülenin önceden kim olduğunu tahmin etmek zordur. Yasa bu nedenle, yıllardan beridir ve hazırlanma döneminde de hep engellendi.

Yasa yapıcı Meclisimizin Yol Güvenliği Yasası’nı dokuz aydan beri raflarda tutması, yasanın görüşülmemesi sadece uyuşturucu satan ve kullananlara yaramaktadır. Zararını ise yollarda uyuşturucu tesiri altında araç kullananlar tarafından hayatlarını kaybedenler ödemek durumundadır.

Yol güvenliğine katkı koyacak, insan hayatını kurtaracak, uyuşturucu madde kullanımını kısıtlayacak yasanın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesini sağlamak için Meclis önünde eylem yapılması mı gerekiyor?”

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, tüm milletvekillerinin, dokuz aydır bekletilen Yol Güvenliği Yasası’nın Meclis’te görüşülmesi ve yasallaşması için ivedilik kararı alınması çağrısında bulunarak “Böyle bir yasanın yürürlükte olmaması bir devlet için kara leke olarak dikkat çekmektedir” ifadesini kullandı.



