Susurluk, Asil Nadir’i kaçırdı

TBMM Eski Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, Kutlu Adalı’nın öldürülmesinin Türkiye’deki “Susurluk Komisyonu”nda görüşüldüğünü anlattı.

Sağlar, “Bir iddia, Susurluk çetesinin, Asil Nadir’i 17.5 milyon dolar karşılığında İngiltere’den kaçıranlar olduğuydu. Susurlukçular, Kuzey Kıbrıs’ta bir off shore banka kurdular; Vatikan’ın kara parasını akladılar” dedi



Türkiye’de “Suç örgütü lideri” olarak anılan Sedat Peker’in Türkiye gündeminde sarsıcı etki yaratan iddialarını, Eski TBMM Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar Cumhuriyet'e değerlendirdi, Kıbrıs’a ilişkin de iddialar ortaya attı.

Türkiye'de “mafya hesaplaşması” olarak da adlandırılan açıklamalarda, Kıbrıs yine geniş yer tutuyor.

'Suç Örgütü Lideri' olarak hüküm giyen Sedat Peker'in araştırmacı-yazar Kutlu Adalı'nın katledilmesiyle ilgili yaptığı ilk yorumlar ve 'derin devlet'e yönelik ithamlar sonrası bu kez yeni iddialar gündeme geldi.

Sağlar’ın iddiaları arasında “Kıbrıs’taki bankada Vatikan’ın kara parası aklandığı” da var.

Cumhuriyet'in haberine göre Eski TBMM Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, gelişmelerin, Türkiye'de devlet-polis-mafya ilişkilerini ortaya çıkaran "Susurluk Skandalı"ndan daha beter olduğunu söyledi.

Fikri Sağlar, gazeteye verdiği röportajda, Kutlu Adalı’nın öldürülmesinin Türkiye’deki “Susurluk Komisyonu”nda da görüşüldüğünü anlattı.

Sağlar, “Bir iddia, Susurluk çetesinin, Asil Nadir’i 17.5 milyon dolar karşılığında İngiltere’den kaçıranlar olduğuydu. Asil Nadir’in bu kadar parası olmadığı, Nadir’e ait Jasmin Court Oteli’ni Ömer Lütfi Topal’a aldırdıkları, sonra da Topal’ı öldürdükleri iddialar arasındaydı. Böyle bir mekanizmanın işlediği, Susurluk zamanında önümüze gelmişti” dedi.

“Susurlukçular, Kuzey Kıbrıs’ta bir off shore banka kurdular; ortaklardan birinin Mehmet Ağar’ın şoförü, diğerinin Suudi Arabistan’ın istihbarattan sorumlu prensi olduğu, bu bankanın Vatikan’ın kara parasını akladığı MİT yazısıyla resmen komisyona bildirildi” diyen Sağlar, “Eski Türkiye daha dürüst bir Türkiye’ydi” sözleriyle de dikkat çekti.



