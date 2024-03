Öğretmen sendikaları, YÖDAK önünde "bastişli" eylem yaptı. Öğretmenler, insan kaçakçılığı, kara para, uyuşturucu ticaretinin yükseköğretim üzerinden gerçekleştiğini vurguladı

Öğretmen sendikalarından 3'ü YÖDAK önünde "bastişli" eylem yaparak, “Sahtekarlığa, yolsuzluğa, rüşvete çanak tutanlar istifa etmelidir” pankartı açtı.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) önünde eylem yaptı.“Sahtekarlığa, yolsuzluğa, rüşvete çanak tutanlar istifa etmelidir” pankartı açılan eylemde basın mensuplarına bastiş dağıtılarak “Bastişler, rüşvet, hediye ve menfaat anlamı taşımaz…” dendi.KTÖS Genel Sekteri Burak Maviş, ülkenin rüşvetle, sahtecilikle, insan kaçakçılığı ile anılır duruma geldiğini savunarak, “Rüşveti alan olur da veren olmaz mı? Verenler kimlerdir? Bu şebeke sadece bir üniversite içine mi öbeklendi yoksa diğer butik üniversitelerde de benzer olaylar mı var? Bugüne kadar bu olaylar neden gün yüzüne çıkmadı?” diye sordu.Devletin bunlara göz yumduğunu, izin verdiğini savunan Maviş, “Şimdi devletle beraber bu çürümüş sistem de çöküyor…” ifadelerini kullandı.“Kokuşmuş düzenden” kurtulmanın yegane yolunun soruşturmaların kapsamının genişletilmesi olduğunu söyleyen Maviş, “Madem ki bu saadet zincirinin bir halkası koptu, Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşa kadar bu sistemden her kim faydalandıysa tel tel dökülsün.” dedi.Sadece üniversitelerin değil, ara eğitim veren kurumların da benzer şeyler yaptığını söyleyen, bu şekildeki 39 kuruluşa işaret eden Burak Maviş, “10 bin öğrenci kaydetmişler, 6 bini ortada yok… Buhar olup uçmadıklarına göre aramızdadırlar… Bu sahte düzenin parçası haline geldiler .” diye konuştu.EYLEM: “EĞİTİMİN NİTELİĞİ DERDİ EĞİTİMİN HİÇBİR KADEMESİNDE YOKTUR”KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, sahtekarlık, yolsuzluk, usulsüzlüğün her alana sirayet ettiğini, özellikle insan kaçakçılığı, kara para, uyuşturucu ticaretinin yükseköğretim üzerinden gerçekleştiğini savunarak, hükümeti istifaya çağırdı.Eylem, “Yolsuzluk, usulsüzlük ve bu kokuşmuş düzenden sorumlu olan herkes istifa etmelidir” dedi.Selma Eylem, Sınıf Geçme Tüzüğü ile defalarca oynandığını, her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla öğrencilerin bir üst sınıfa geçirildiğini de söyleyerek, “Eğitimde niteliği aşağıya çeken bu kararlarla üniversitelere müşteri sağlanıyor. Rüşvet sadece üniversitelerle ilgili değil… ‘Eğitimin niteliği’ derdi eğitimin hiçbir kademesinde yoktur….” ifadelerine yer verdi.DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ise konuşmasında, bugün yaşananın “çürümüşlüğün” yükseköğretimdeki üniversite enflasyonunun doğal sonucu olduğunu kaydederek, “Üniversite anlamında hiçbir karşılığı olmayan ticarethaneler oluşturuldu. Bugün yaşadığımız bataklık, çürümüşlük eskiden gelen kararların eseridir” dedi.Hoşkara, normal koşullarda bir dönemde 16 üniversiteye izin verilmeyeceğini ve yine normal koşullarda 26’sı fiilen faaliyet gösteren, 37 izinli üniversite olamayacağını vurguladı.Ercan Hoşkara, kolay diplomanın da en az sahte diploma kadar ciddi bir sorun olduğunu, ülkede örneklerinin yayın şekilde görüldüğünü kaydederek, “Bizim çok sayıda niteliksiz üniversiteye değil, az sayıda nitelikli üniversiteye ihtiyacımız var” dedi.“Hiç kimse bugün yaşananları kişilerin sorunu olarak algılamasın.” şeklinde konuşan Hoşkara, “Rüşvet alındı ama kim rüşvetle üniversite, fakülte açmak istiyor? Asıl peşinden koşulması gereken konu budur. Sorunu çözmek istiyorsak YÖDAK denetim yapabilecek noktaya getirilmelidir. Tek çare sıkı denetimdedir.” ifadelerine yer verdi.