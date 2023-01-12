CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya: “Kıbrıslı kadınlar kaç çocuk doğuracaklarını, hangi işte çalışacaklarını, boşanıp boşanmayacaklarını, kiminle beraber olacaklarını erkeklere sormazlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın sözlerine tepki gösterdi.

Derya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Türkiye’den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal isimli şahsın yazdığı makalelere baktım. Belli ki kendisinin medeni nikâh başta olmak üzere en temel insan hakları ile sorunu var. Kendisi görev ve yetkilerini aşarak, Kıbrıslı deyişi ile “hacinalık” müessesesi sözcülüğüne soyunmuş. Kadınlara nasıl yaşayacaklarını, nasıl giyineceklerini, boşanıp boşanmayacaklarını, çocuk doğurup doğurmayacaklarını söyleyecek kadar kendinden geçmiş durumda.

Kadınları birer kuluçka, erkekleri de birer para makinesi sanan, kadınları insan olarak değil de erkeğe tabi birer “mal” gibi görerek “artık evlilikler pahalı, hanımlar çok pahalı. Eskiden dört tane alıyorlardı, bir tanesi olmasa üç tane daha vardı” diye konuşabilen, kadınlara “kocanızın yatak davetine icabet etmek zorundasınız” diyecek kadar hadsizleşen bu kişinin derhal görevden alınması gerekir.

Kendisi geldiği ülkenin Kıbrıs olduğunu farkında olmayabilir ama bilmesini isteriz ki, Kıbrıslı kadınlar kaç çocuk doğuracaklarını, hangi işte çalışacaklarını, boşanıp boşanmayacaklarını, kiminle beraber olacaklarını erkeklere sormazlar.

Gerici zihniyetiniz yüzünden Türkiye günde 3 kadının öldürüldüğü bir ülke haline geldi. Ne biz kadınlara ne de ülkemize yobaz yaşam tarzınızı dayatmanıza izin vermeyeceğiz.”

