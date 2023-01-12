“Bu ülke şeyhler memleketi olamaz”

KTOEÖS: “Din İşleri Başkanı, kadınları aşağılayan ifadeler kullanma, kadınlara nasihatler verme ve görevlerini hatırlatma hakkını kendinde nasıl buluyor? Bu ifadeler Anayasaya, laik ilkelere, insan haklarına aykırı değil mi?”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı “Her isteyen istediği yerde 15 yaşın altındaki çocuklarımıza bilimsel, laik eğitimle çelişen, suistimale açık kurslar vermekte, toplantı yapmakta, Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza aykırı hareket etmekte, ancak Sayın Bakan bu konuda tek bir söz etmemektedir. Bilinmelidir ki; 'Bu ülke şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol Bilim Yoludur…. " ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan da yaptığı açıklamada Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a tepki gösterdi.

Geylan’ın açıklaması şöyle:

“Yıllardır kadını ikincilleştiren, değersizleştiren, kadını sadece “doğuran” bir obje olarak ifade eden “makbul kadın” anlayışı Kıbrıs’ın kuzeyine ithal edilmeye çalışılmaktadır. Bu anlayış, kadınların erkeklere sorgusuz sualsiz itaatini isteyen, kadını kutsal rol ve görevlerini yerine getirmesi gereken bir nesne olarak gören, çocuk gelinleri, kadın cinayetlerini normalleştirmeye çalışan anlayıştır! Bu anlayış, ‘Hayatımızın tamamını dine göre dizayn etmek zorundayız’ diyen anlayışın Kıbrıs’a yansımasıdır.

Din İşleri Başkanı, kadınları aşağılayan ifadeler kullanma, kadınlara nasihatler verme ve görevlerini hatırlatma hakkını kendinde nasıl buluyor? Bu ifadeler Anayasaya, laik ilkelere, insan haklarına, kadın haklarına aykırı değil mi? Bu söylemler devlet yetkililerini rahatsız etmiyor mu? Yoksa kadını muhafazakar aile yapısı içerisinde hapsedip, Kıbrıs Türk toplumunu gelenekçi, cinsiyetçi bir kalıba sokma amacı taşıyan çalıştaylar düzenleyerek bu gerici zihniyetin desteklenmesi mi tercih ediliyor?

Bu utanç tablosuna koltuk uğruna mı sessiz kalınıyor?

Kıbrıslı Türklerin kendine özgü toplum yapısını, yaşam biçimini, kültürünü, değerlerini değiştirmeye çalışmak, kadınlara görevlerini hatırlatmak, kadını değersizleştiren, hiçleştiren ifadeler kullanmak sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin haddine değildir! Amaçlananın, Kıbrıslı Türkler üzerinde bir toplumsal dönüşüm gerçekleştirme olduğunu biliyor, yıllardır bunu hissediyor, görüyoruz. Ancak bu amaca karşı yıllardır sürdürülen direncin devam edeceği, laik ve demokratik ilkelerden ödün verilmeyeceği bilinmelidir. Bu çağdışı zihniyete geçit vermeyeceğiz!”

