Yine ucuz atlatıldı

Mağusa Türk Maarif Koleji'nde dün yine balkondaki mermerlerden parça koparak aşağıya düştü. Olayda şans eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde (GMTMK) dün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında, okulun balkonundaki mermerler koptu ve aşağıya düştü. Olay sonucu şans eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı.

Bu durum, devlet okullarının bakımsızlık nedeniyle karşılaştığı tehlikelerin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Geçen hafta yine aynı okulda benzer bir olay yaşanmıştı, mermerler balkondan koparak aşağıya düşmüştü.

