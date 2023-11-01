Yine ucuz atlatıldı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde (GMTMK) dün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında, okulun balkonundaki mermerler koptu ve aşağıya düştü. Olay sonucu şans eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı.
Bu durum, devlet okullarının bakımsızlık nedeniyle karşılaştığı tehlikelerin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Geçen hafta yine aynı okulda benzer bir olay yaşanmıştı, mermerler balkondan koparak aşağıya düşmüştü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.