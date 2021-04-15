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Yine mülteci dramı

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Zodyak bot ile adaya getirilen Suriyeli 26 kaçak göçmen yakalandı

Yine mülteci dramı
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Suriyeli 26 kaçak göçmen yakalandı. Dün Polis Genel Müdürlüğü ilgili birimleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyonda Suriyeli uyruklu 26 düzensiz göçmen (2 kadın, 1 çocuk ve 23 erkek) yakalandı.
Düzensiz göçmenleri zodyak bot ile adaya getiren KKTC uyruklu isminin baş harfleri Y.D. G. ve Suriye uyruklu isminin baş harfleri M. A. Koruçam burnu açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandı.
 
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