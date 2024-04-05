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Yine kaza yine ölüm

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Trafik yine can aldı. Geçitkale - Tatlısu anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden beton yüklü mikserin sürücüsü 58 yaşındaki Ercan İnik, yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı ve 15 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonucu araç sürücü Ercan İnik yaşamını yitirdi

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Yine kaza yine ölüm
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Geçitkale - Tatlısu Anayolu'nun 15-16 km'leri arasında dün saat 16:00 sularında meydana gelen trafik kazasında 58 yaşındaki Ercan İnik hayatını kaybetti.
Kaza dün saat 16:00 sıralarında, Geçitkale - Tatlısu Anayolu 15-16 km’leri arasında meydana geldi
58 yaşındaki Ercan İnik, yönetimindeki GT 615 plakalı beton yüklü kamyon (mikser) araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla atarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonucu araç sürücü Ercan İnik olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
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