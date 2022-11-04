Yıllık enflasyon yüzde 120’yi geçti

Ülkede ekim ayı hayat pahalılığı yüzde 3,42 olarak açıklandı. 10 aylık hayat pahalılığı yüzde 81,64, yıllık enflasyon ise yüzde 120.72 olarak gerçekleşti





KKTC, 1995 yılında beri en yüksek enflasyonu yaşamayı sürdürüyor. Yıllık enflasyon geçen yılın beş mislini aştı. Eylül ayına kıyasla fiyatı en çok artan gıda maddesi %82.50 ile salatalık oldu.

İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre KKTC’de aylık enflasyon %3.42, 2022’de 10 aylık enflasyon %81.64 ve Ekim 2021-Ekim 2022 arasındaki bir yıllık enflasyon da %120.72 oranına çıktı.

İstatistik Kurumu’nun her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi verileri “Ana harcama grupları” itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %28.54 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda hesaplandı.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %5.97, Eğlence ve Kültür ana grubunda %4.57, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.61, Ulaştırma ana grubunda %2.79, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.44, Sağlık ana grubunda %2.07, Haberleşme ana grubunda %1.76, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.00, Eğitim ana grubunda %0.32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.01 artış oldu. Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.10 azalış saptandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 469 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 85 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %85.82 Halı Saha Kiralama Ücreti, %85.54 Çocuk Hırka (Karışık Yünlü) ve %82.50 ile Salatalık oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın başında ise %45.05 ile Limon, %44.30 ile Nar ve %31.76 ile Marul var.

