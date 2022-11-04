Aslan payı Maliye’nin

2023 yılında bütçe kapsamında 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor. Bütçede en büyük pay 17 milyar 715 milyon TL ile Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. Personel giderleri için ayrılan ödenek ise 11 milyar 614 milyon oldu

KKTC 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı 35 milyar 850 milyon TL olarak bağlanarak, Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerine dağıtıldı.Meclis komitesinde bu ayın son haftasında görüşülmeye başlanması beklenen yeni yılın bütçe yasa tasarısında 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor.Bütçede en büyük ödenek; bütçenin yüzde 49.41’ine denk gelen 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 TL ile Maliye Bakanlığına ayrıldı. 2023 bütçesinde en yüksek ikinci pay 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın; üçüncü en yüksek pay ise 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL ile Sağlık Bakanlığı’nın…Bütçede mahalli gelirler 21 milyar 470 milyon TL olarak hesaplanırken, personel giderleri için 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL ayrıldı.Geçen yıl 4 milyar TL olan Türkiye hibe, yardım ve kredi miktarı ise 2023 yılı bütçesinde 8 milyar TL olarak öngörülüyor.Bütçede öngörülen 3 milyar 50 milyon TL’lik açığın iç kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.Bütçenin giderler kaleminde personel giderleri dışında; yaklaşık rakamlarla 748,6 milyon TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 2 milyar 436,5 milyon TL mal ve hizmet alım giderleri, 480 milyon TL faiz gideri, 15 milyar 416,6 milyon TL cari transferler, 904 milyon TL sermaye giderleri 4 milyar 250 milyon TL yedek ödenekler görülüyor.Bütçenin gelirler bölümünde en büyük kalem 21 milyar 470 milyon TL ile mahalli gelirler yer alırken, Fiyat İstikrar Fonu’ndan 2 milyar 350 milyon TL, diğer fonlardan 395 milyon TL, 24 milyon 600 bin TL döner sermaye gelirleri, 560 milyon 400 bin TL özel gelirler bekleniyor. 5 milyar 500 milyon TL TC yardımı, 2 milyar 500 milyon TL TC kredileri gelirler bölümünde yer alan diğer kalemler.Türkiye’den gelecek hibe ve yardımların 3 milyar 400 milyon TL’lik bölümü yatırımda, 2 milyar 100 milyon TL’lik kısmı savunma için kullanılacak. TC, 2 milyar 500 milyon TL de kredi sağlayacak.Bütçe tasarısında Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, bakanlıklar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve müstakil dairelere ayrılan ödenekler şöyle:Cumhurbaşkanlığı: 143 milyon 205 binCumhuriyet Meclisi: 146 milyon 794 bin 50Başbakanlık: 467 milyon 464 bin 10Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı: 523 milyon 581 binBayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 1 milyar 36 milyon 455 bin 200Dışişleri Bakanlığı: 362 milyon 417 bin 980Maliye Bakanlığı: 17 milyar 715 milyon 104 bin 700İçişleri Bakanlığı: 1 milyar 47 milyon 526 bin 860Milli Eğitim Bakanlığı: 4 milyar 130 milyon 908 bin 200Ekonomi ve Enerji Başkanlığı: 128 milyon 653 bin 200Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 315 milyon 545 bin 400Sağlık Bakanlığı: 3 milyar 115 milyon 355 bin 400Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1 milyar 388 milyon 110 binMahkemeler: 236 milyon 796 bin 700Hukuk Dairesi: 80 milyon 777 bin 200Sayıştay Başkanlığı: 43 milyon 949 bin 900Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı:25 milyon 89 binYüksek Yönetim Denetçisi: 11 milyon 535 binPolis Genel Müdürlüğü: 1 milyar 830 731 bin 100Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: 1 milyar 996 milyon 600 binSivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı: 103 milyon 400 bin