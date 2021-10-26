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Yıldırım-Akova arası aydınlatma projesi 9 yıl sonra tamamlandı

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Yıldırım – Akova Arası Yol Aydınlatma Projesi hayata geçti

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Yıldırım-Akova arası aydınlatma projesi 9 yıl sonra tamamlandı
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Yeniboğaziçi Belediyesi 3 yıldır sürdürdüğü Yıldırım – Akova Arası Yol Aydınlatma Hatları Projesini tamamladı.
Yolların standartlarının yükseltilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi adına, geçmiş dönemlerde çözümlenemeyen aydınlanma sorunu Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Böylelikle Akova-Yıldırım yolunun aydınlatılmasıyla trafik daha güvenli hale getirildi.
2012 yılında başlatılan proje 2013 yılının sonunda tamamlanma aşamasına gelmiş ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle proje yarım kalmıştı. Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar "9 yıl sonra yarım kalan bir projenin daha bizler tarafından tamamlanması ve halkın hizmetine konulması hepimizi memnun etmiştir" dedi. Konuyla ilgili belediye olarak maddi manevi büyük uğraş verdiklerini belirten Başkan Zurnacılar uzun süren bu çalışmalara destek veren katkı koyan herkese teşekkür etti ve belde halkına hayırlı olmasını temenni etti.
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