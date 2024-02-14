“Yıkıcı değil yapıcı bir anlayışla hareket edilmeli”

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler “Yükseköğrenimde kaliteye dayalı yol haritası bilimsel temeller etrafında şekillenmelidir" dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden yükseköğrenime yönelik yapılması gerekenleri sıraladı.

Öztürkler, “Yükseköğrenimde kaliteye dayalı yol haritası bilimsel temeller etrafında şekillenmelidir" ifadelerini kullandı.

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

“Yükseköğrenimde kaliteye dayalı yol haritası bilimsel temeller etrafında şekillenmelidir. Bu alanla ilgili yorum yaparken laf ola konuşulmamalı,

Yargı süreçlerine saygı duyulmalı, adamızın en önemli değerlerinden olan Yükseköğrenim alanı sıkıntılarından arındırılırken yıkıcı değil yapıcı bir anlayışla hareket edilmelidir.

Bu bağlamda;

Yükseköğretim Kurumları Mali Denetleme Yasası’nda” değişikliğe gidilerek; ‘Kalite’, ‘Vizyon’ ve ‘Akademik Çalışmaların Desteklenmesi’ bölümleri yasaya eklenmelidir.

Yükseköğretim ile ilgili daha önce akademisyenlerin yer aldığı strateji çalışmalarında da ortaya koyulduğu üzere; üniversitelerin akademik çalışmalarını değerlendirmek ve yükseköğretimde insan kaynağını nitelik olarak geliştirmek amacıyla “KUBİTAK (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)” kurulmalıdır.

Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına” gidilerek ülkemizdeki üniversiteler “Araştırma Üniversiteleri” ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler (Tematik Üniversiteler)” YÖDAK ve KUBİTAK tarafından belirlenmelidir.

Ülkemizde, araştırma altyapısını ve araştırmacı insan kaynağını geliştirmek, endüstriye yönelen araştırmalar, teknolojiyi ticarete-uygulamaya dönüştürecek fırsatlar için üniversitelerimize yol açmak amacı ile “Araştırma Üniversiteleri”; üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını artırmak ve üniversiteleri belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla da “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler (Tematik Üniversiteler)” belirlenmelidir.

YÖDAK ve KUBİTAK tarafından “Araştırma Üniversiteleri” ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” seçim kriterleri uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmeli, belirlenen üniversitelerin uygulama standartları belirlenmelidir.”

