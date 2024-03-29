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Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanlığına Atalar seçildi

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Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanlığına Cavit Atalar seçildi.

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Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanlığına Atalar seçildi
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Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilırmak Muhtarlığı'nda dün gerçekleştirilen 16.
Olağan Genel Kurulunda Divan heyeti başkanlığına Cavit Atalar, Divan sekreterliklerine Gülşen Luman ve Hasan Çolak seçildi.
 
Açıklamada, Faaliyet Raporu ve Mali Raporun Birlik Başkanı Salahi Atalar tarafından sunulduğu ve Mali raporun da oybirliğiyle aklandığı kaydedildi.
 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cavit Atalar'ın oybirliği ile seçildiği belirtilen açıklamada, Salahi Atalar, Behiye Pekdoğan, Hasan Çolak, Gökan Canveren. Muhammed Uyar, Gülşen Luman, Arif Ekici ve Hatice Sevindi'nin de yönetim kurulu üyeliklerine seçildiği kaydedildi.
 
Denetim Kurulu üyeliklerine ise Hülya Kaygül, Selçuk Şen ve Melis Luman seçilirken, ilk
yönetim kurulu toplantısında Gülşen Luman sekreterliğe, Hasan Çolak saymanlığa
getirildi.
 
Açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 15. Geleneksel Çilek Festivali'nin düzenleneceği tarihleri yakında ilan edeceği de belirtildi.
 
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