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Yerli un üreticileri, emtia krizine dikkat çekti

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Yerli un üreticileri, emtia krizine dikkat çekti


 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”


Yerli Un Üreticileri İnisiyatifi, ülke için en önemli emtia ürününün buğday olduğuna ve emtia krizine dikkat çekerek, tek çıkışın devletin bu konuda geliştireceği politikalar olduğunu belirtti.
Devlet politikasının önemine dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’den ülkemize yapılacak buğday ithalatında üretici firmalar değil, devletlerarası bir girişim ve politika gerekiyor” denildi.
İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, dünya ile eş zamanlı olarak ülkeyi de etkileyen başta buğday olmak üzere tüm “emtia” ürünlerindeki fiyat artışları ve tedarik sıkıntısıyla ilgili olarak devlet nezdinde atılması gereken adımların konuşulmaya başlanmadığı savunuldu.
Astronomik fiyatların yanı sıra, kıtlık çanlarının da çalmaya başladığı ileri sürülen açıklamada, fiyat artışlarını anlamak için buğdayın da dahil olduğu emtia grubunun içinde hangi ürünler olduğuna ve tedarik sıkıntılarının sebeplerine bakmak gerektiği kaydedildi.
Emtianın özetle, küresel ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen isim olduğu ifade edilen açıklamada, bu dönemde ülke için en önemli emtia ürününün buğday olduğu belirtildi.
Ülkede emtia ürünlerine gelen zamların sebebinin sadece TL’deki düşüş olduğuna inanıldığı savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:
“Ancak fiyatları etkileyen faktörler arasında mevsimsel değişiklikler, doğal afetler, ekonomik faaliyetler, ekonomideki yönetim, bu ürünlerin ülkeler tarafından temin edilmesi noktasında bir devlet politikasının olup olmaması ve arz-talep gibi unsurlar sayılabilir.”
Dünyada emtia krizinin nedenlerinin, pandemi,  pandemi sonrası seçilen ekonomi politikaları, kuraklık, lojistik hizmetlerinde aksamalar olarak sıralandığı ifade edilen açıklamada, tek çıkışın ise devletin bu konuda geliştireceği politikalar olduğuna dikkat çekildi.
“Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin” de buğday fiyatlarında yeni bir krizin kapısını araladığı belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan Güneydoğu Asya'ya kadar pek çok ülke için buğday kaynağı olduğu ve Avrupa’nın tahıl ambarı olarak bilindiğine işaret edildi.
Ülkenin ana buğday tedarikçisinin Rusya olduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna, Macaristan, Romanya gibi ülkelerin ise alternatif olduğu ifade edildi.
 “Neden Türkiye’den ithalat yapılamıyor?” sorusu sorulan açıklamada, Türkiye’den normal yollardan ithalat yapılamadığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca Türkiye’nin buğday üretiminin, kendi tüketimine yetmediğinden, buğdayın ülke dışına çıkışının yasak olduğuna işaret edilerek, Türkiye’nin Rus buğdayı kullanan ikinci büyük ülke konumunda olduğu ifade edildi.
Açıklamada, imzası olan un üreticileri şöyle:
“Başpınar Un-Dağhan Akarı, Arun-Tolga Ahmet Raşit, Yavuzlar Un-Hüseyin Yavuz.”
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