Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi”nin kaldırılmasının “yerel seçimler öncesi peşkeş zihniyeti” olduğunu vurguladı





Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, “İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”nin kaldırılmasını eleştirdi.

Yazılı açıklamasında Emirnamenin kaldırılmasını “yerel seçimler öncesi peşkeş zihniyeti” ile bağdaştıran Adanır, hükümeti “Toplumsal çıkarları ve öncelikleri ön planda tutmaktansa hukuksuzluğu ve kaos yaratmayı ilke edinmiş gibi, şahsi menfaatleri ön planda tutan politikalarla, bu topraklara iyileşmesi imkânsız yaralar açmakla” suçladı.

Yapılanın hukuksuzluk olduğunu ifade eden Adanır, şöyle devam etti:

“Ülkedeki meslek odaları ve sivil toplum örgütleri hükümeti hak ve hukuk temelinde, deyim yerindeyse ‘doğru yola getirmek adına’ dava açıyor ve ara emri alıyor. Buna rağmen hükümetin bu ısrar ve inadını anlamak mümkün değil.”

Açıklamasının devamında “Yaratılması planlanan gayriyasal geçici ortam ile ruhsat almayı bekleyen inşaat dosyalarını ruhsatlandırılacak belediye başkanlarının yetkileri var mı?” diye soran Adanır, Anayasa Mahkemesi kararının doğru okunması gerektiğini dile getirdi.

Belediye başkanlarının yetkisiz olduğu halde inşaat ruhsatı imzalaması halinde ülkede başka bir kaos ortamı yaratılacağını savunan Adanır, “KTMMOB ve meslek odaları olarak yapılan yanlışlarınızın karşısında durmaya, toplumsal çıkarları ve halkın önceliklerini ön planda tutarak mücadele etmeye kararlıyız” dedi.



