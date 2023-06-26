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Yenicami Mahalllesi Muhtarı Selim Özdemir oldu

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Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde, Lefkoşa Yenicami Mahallesi muhtarı Selim Özdemir oldu. Özdemir, yüzde 31.06 oy aldı.

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Yenicami Mahalllesi Muhtarı Selim Özdemir oldu
YSK’dan yapılan açıklamaya göre, kurulan 3 sandıkta kayıtlı 968 seçmenin 430’u oy kullanırken katılım oranı yüzde 44.42 oldu.
Geçerli oy 425 olurken adaylardan,  Mehmet Çamır 105 oy alarak yüzde 24.71’e, Adnan Getirmez 108 oy alarak yüzde 25.41’e, Selim Özdemir 132 oy alarak yüzde 31.06’ye ve Mehmet Yumuşak 80 oy alarak yüzde 18.82 oy oranına ulaştı.
 
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