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Yeni müzakereci Denktaş mı olacak?

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Dış İşleri'nde Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan Rauf Alp Denktaş'ın adı müzakerecilik görevi için geçiyor

Yeni müzakereci Denktaş mı olacak?
 
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Dış İşleri'nde "Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı" görevine atanan Rauf Alp Denktaş'ın adı şimdi 'müzakerecilik' görevi için de geçiyor.
Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan, merhum Raif Denktaş'ın da oğlu Rauf Alp Denktaş, geçtiğimiz hafta TC Dışişleri Bakanlığı'nda önemli bir göreve atanmıştı.
TC Resmi Gazete'de yayınlanan yeni atamalar içerisinde  Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına atanan isim olarak dikkat çeken Rauf Alp Denktaş'in, yeni dönemde 'müzakereci' olabileceği de siyasi kulislerde konuşuluyor.
Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'müzakereci' olarak önerilecek isimlerden biri olacağı konuşulan Rauf Alp Denktaş'la ilgili bu iddia herhangi bir yetkili tarafından ise doğrulanmadı.
Kimi kaynaklar ise iddiaların aksine, Türkiye Dışişleri'nde yeni bir göreve getirilen Rauf Alp Denktaş'ın, 'müzakereci' olmasını ihtimal dahilinde görmüyor
 
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