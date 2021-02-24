Ulaştırma Eski Bakanı Tolga Atakan, karantina merkezlerinin kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekerek, “Yurtlar mı dahil ediliyor yeni merkezler mi açılacak bunlar anlatılmalı” diye sordu





Ulaştırma ve Bayındırlık Eski Bakanı, HP milletvekili Tolga Atakan, yabancı üniversite öğrencilerinin getirilmesiyle ilgili Günaydın Haber Kıbrıs’ta değerlendirmelerde bulundu.

Atakan, “Uçuş planı ve karantina uygulamalarına” dikkat çekti.

Tolga Atakan, ekonominin iyi olmadığını belirterek, “Kendi içimize daha fazla kapanamayız bu nedenle öğrenciler gelmeli ve uçuş sayıları artmalı” dedi.

Atakan, devletin kontrolündeki karantina merkezlerinin kapasitesinin sınırlı olduğuna vurgu yaparak, “Yurtlar mı dahil ediliyor yeni merkezler mi açılacak bunlar anlatılmalı” diye konuştu.

Nisan ve Mayıs ayarlarının üniversiteleri tercih ayları olduğundan bahseden Atakan, “ülke imajı için karantinadaki öğrenciler bu süreci rahat geçirmeli ki tercih yapacak öğrencileri olumsuz etkilemesin” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin getirilmesiyle ilgili bası endişelerin olduğuna işaret eden Atakan, “Notam yayınlandı ancak kısıtlama konulmadı. Sadece öğrenciler gelecek gerçekçi değil. Uçaklarda sadece öğrencilerin getirileceği ve oturma sayısı ile ilgili düzenleme yapılmalı” diye konuştu.

