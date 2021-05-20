Yeni havaalanı için 2022 hedefi

Başbakan Saner, Ercan Havalimanı yeni terminalinin 2021 yılı sonu veya 2022 yılı başında hizmete açılacağını bildirdi





Başbakan Ersan Saner, Ercan Havalimanı yeni terminalinin 2021 yılı sonu veya 2022 yılı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, dün beraberinde bir heyetle birlikte yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminalinde incelemelerde bulundu.

Yeni terminalin genel inşaat çalışmaları ve elektrik, su, telefon yol ve diğer altyapı çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili bilgiler aldığını belirten Başbakan Saner, atılacak adımların bir program dahilinde en kısa sürede tamamlanması ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmaların hızla yürütüleceğini söyledi.

Şu anda kullanımda olan Ercan Devlet Havalimanı çemberinde ve yeni terminalden önce yer alan tünelin girişine kadar olan yolun yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Başbakan Saner, projenin bir an önce tamamlanması için gerekli kaynağın ayrılacağını da söyledi.

Saner, “Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı çalışma sonrasında ortaya koyacağı maliyete göre Maliye Bakanlığı’nın gerekli kaynağı bir an önce sağlayıp 2021 yılı sonu veya en geç 2022 yılı başında Ercan Devlet Havalimanı’nı halkın kullanımına açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



