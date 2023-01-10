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“Yeni Girne Hastanesi, tam teşekküllü sağlık hizmeti sunacak”

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“Yeni Girne Hastanesi, tam teşekküllü sağlık hizmeti sunacak”
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, inşaatına başlanan Yeni Girne Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Altuğra, aynı zamanda bakanlık yetkilileri, Planlama ve İnşaat Dairesi, ihaleyi kazanan firma yetkilileri ve proje mimarlarının yer aldığı toplantıya katılarak inşaatın devamıyla ilgili bilgiler aldı.
Altuğra, Girne bölgesinde artan nüfus yapısına göre 60 yataklı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’yle hizmet verme noktasında yetersiz kalındığını, Kasım ayında inşaatın sona ermesiyle 160 yatak kapasiteli olacak Yeni Girne Hastanesi ile Girne halkına tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini kaydetti.
 
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