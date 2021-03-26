Yeni Erenköylülerden Eski Liman bölgesine yasadışı yatırım tepkisi

Yeni Erenköy'deki Eski Liman bölgesinin geçmişte yasadışı olarak “Varyant Ahmet” olarak bilinen Ahmet Özçağ’a ait Özkom Ltd’e kiralanmasının ardından Özçağ’ın bölgede yasa dışı yatırım faaliyetinde bulunduğu tespit edildi, Yenierenköy halkı ayaklandı

Yenierenköy’de Eski Liman olarak bilinen ve yıllardır bölge halkının kullanımında olan bölgenin, CTP-ÖRP hükümeti döneminde seçim yasaklarının uygulamada olduğu bir dönemde “Varyant Ahmet” olarak bilinen Ahmet Özçağ’a ait Özkom Ltd’e 2049 yıllığına kiralanmasının ardından Özçağ yatırımcı olarak bir süredir bölgede faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan incelemelerde ise bölgeye yapılan yatırımın yasa dışı olduğu tespit edildi.

Bir süre önce yasa dışı yatırım faaliyetleri Limanlar Dairesi tarafından durdurulmasına rağmen, kararı yok sayan yatırımcı bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor.

Yenierenköy Avcılık ve Atılıcık Birliği ile Yenierenköy halkı, bugün bölgede Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın da destek verdiği bir eylem gerçekleştirdi.

Yeşilırmak bölgede denize yapılan dolgunun, mendireğin ve binanın yasa dışı olduğunu ancak söz konusu yatırımcının durdurma kararına rağmen faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Eylemde açıklama yapan ve “Devlet Emlak Malzeme Dairesi, İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi, Eski Eserler Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi ile yaptığımız toplantı da mevcut binanın yasal olmadığı yönünde mevzuata uygun olarak yapılmadığı yönünde ve eski tarihi nitelikte olan mevcut yapıların yıkılıp yerine yeni bir bina yapıldığı yönünde tespitlerde bulunduk” diyen Başkan Yeşilırmak, “Birilerinin bu yatırımcıya dur demesi lazım. Limanlar Dairesi buradaki faaliyetin durdurulması için hem ilgili karakola, hem de İskele Kaymakamlığı’na bildiride bulundu. Buradaki yatırımcı hala daha yasa dışı olarak denizi doldurmaya devam ediyor, buradaki doğal ve tarihi yapıya zarar veriyor. Bununla birlikte burada ciddi anlamda tahribat söz konusu. Ciddi endişelerimiz var. Böyle yatırım olmaz” şeklinde konuştu.

YEŞİLIRMAK ÇEVRE DAİRESİ’Nİ GÖREVE DAVET ETTİ

Söz konusu bölgenin yıllardan beri ticaret limanı olduğunu ve bölgeden yurt dışına harnup ile tütün ihraç edildiğini söyleyen Yeşilırmak, “şu anda bu yapılan yasa dışı mendirek nedeni ile balıkçılarımız buradan giriş yapamayacak. Bu mendireğin yapılmasındaki amaç teknelerin bağlanacağı bir barınak değil, bu önünde parsellenen parçaları da plaja çevirme arzusudur”dedi. Yasa dışı olduğu tespit edilen mendireğin köylüye ve bölgedeki vatandaşa hizmet etmeyeceğini söyleyen Yeşilırmak, “Bizim talebimiz nettir, Bakanlar Kurulu Kararı ile eski bir mendirek kararı varsa Eski Eserlerin görüşü doğrultusunda mevzuata uygun olarak o yapılsın. Mevcut yerin de balıkçılarımıza tahsis edilmesini istiyoruz. Yenierenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin de talebi var ya da belediyemize verilsin” dedi.

Durdurma kararına rağmen yatırım faaliyetlerinin yasa dışı olarak devam ettiğini söyleyen Yeşilırmak, “her ne hikmetse arkasındaki güçler kimdir bilmiyoruz ama bu yatırımcıya destek çıkıyor. Biz hiç hiçbir şekilde bu yatırımcının burada yasa dışı hareket etmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Bölgeye yapılan binanın projede ambar depo şeklinde göründüğünü ancak binanın 3 katlı otel olarak inşa edildiğini söyleyen Yeşilırmak, normal bir vatandaşın kendi arazisine bu bölgede bir çivi bile çakamadığını, böylesi yasadışı hareketlere nasıl müsaade edildiğini anlamadığını söyledi.

Yeşilırmak, Çevre Dairesi’ni de göreve davet ettiğini ifade ederek, “bu kadar yasa yönetmelik varken, herkes hukuk devleti içerisindeki kurallara uymak zorundadır” şeklinde konuştu.

DP O DÖNEMDE KİRALANMANIN ARAŞTIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Demokrat Parti, 2011 yılında yaptığı yazılı basın açıklamasında Yenierenköy Belediyesi'ne ait eski liman bölgesindeki arazinin kiralanması olayının araştırılmasını istemişti

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"CTP-ÖRP hükümeti döneminde yasalara aykırı bir şekilde Yenierenköy Belediyesine ait eski liman olarak bilinen bölgedeki araziyi Ahmet Özçağ, namı diğer Varyant Ahmet'e ait Özkom Ltd'e kiralanması seçim yasaklarının uygulamada olduğu bir döneme denk gelmesi bakımından incelenmesi gereken bir anlaşmadır.

Sözkonusu anlaşmada imzası bulunan Devlet Emlak ve Malzeme dairesi müdürü Sayın Melih Çerkez'in elinde amirlerinden yazılı olarak bir talimat olmaksızın bu belgeyi imzalaması onu kanun önünde suçlu duruma düşüren bir durum olacaktır.

Ülkemizde yaşanan her türlü yolsuzluk ve yasa dışı uygulamaların üzerine gideceğini taahhüt eden bir parti olarak Demokrat Parti sözkonusu anlaşamada imzası bulunan sayın Melih Çerkez'in behemehal adli kovuşturmaya tabi tutulması için Başbakanlık Denetleme Kurulunu göreve çağırır, gelişmeleri takip edeceğimizi duyururuz."