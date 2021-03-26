Toplam vaka sayısı düştü, yerel vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanırken, 28 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile yurt dışından gelirken. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 20 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 11 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu belirtildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Kermiya- 1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Sulariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1
Girne Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 4
Güzelyurt Bostancı-1
26 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400
Toplam Vaka Sayısı: 4237
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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