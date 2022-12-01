LTB bağımsız belediye başkan adayı Okyay Sadıkoğlu, “Benim derdim Lefkoşa’ya hizmet etmektir. Yeni bir Lefkoşa yaratmak istiyoruz. Bunun için de yeterli bağlantılarım ve projelerim var” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adaylarından olan bağımsız aday Okyay Sadıkoğlu, seçim gezilerine HALKIN SESİ Gazetesi ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret ederek başladı.Eşi Gülnur Sadıkoğlu ile birlikte yaptığı ziyarette Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük’le görüşen Okyay Sadıkoğlu, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hayranlığını bir kez daha dile getirdi.Okyay “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ruhunu yansıtan Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaretten çok büyük mutluluk ve gurur duydum. İlk ziyaretimizi buraya ve Halkın Sesi Gazetesi’ne yaptık. Çünkü burası milli davanın başladığı yerdir ve biz bu davayla büyüyen çocuklarız” dedi.Davanın yeni başlamadığını belirten Sadıkoğlu, davaya inancının sonsuza dek devam edeceğini de ifade etti.Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına talip olduğunu zira Lefkoşa’nın daha modern bir başkent olmayı hak ettiğini vurgulayan Okyay Sadıkoğlu “Benim sadece derdim Lefkoşa’ya hizmet etmektir. Yeni bir Lefkoşa yaratmak istiyoruz. Bunun için de yeterli bağlantılarım ve projelerim var” dedi.Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne yaptığı ziyaretle görmüş olduğu tarihi yapıya binaen kültürel anlamda Lefkoşa’ya yapabilecekleri projelerinin hazır olduğunu anlatan Sadıkoğlu “ Lefkoşa’nın kültür şehri olması için projelerimizin başında özel şehir müzeleri var. Bu nedenle de özel girişimcilere destek olacağız. Özel müzecilik tüm dünyada gelişmekte ve bu şekilde de önemli bir getiri sağlamaktadır” diye konuştu.LTB üzerinde bulunan 300 milyon TL’lik borç kamburunun yapılacak çalışmalarla kısa zamanda ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Okyay Sadıkoğlu, yapılacak projelerin hayata geçmesiyle Lefkoşa’nın modern bir başkent olacağını sözlerine ekledi.