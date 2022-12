Mevsim geçişleMevsim geçişlerinde saçlarınızı güçlendirin!rinde saçlarınızı güçlendirin!

Gerek erkek gerek bayanların öncelikli konularından biri olan saçlar, özellikle bayan bakımında ön sıraları almakta, ülkemiz mevsim geçişinin yaşandığı bir dönemde ve bu durumdan saç yapımımızda etkileniyor.Saç folikülleri saçın beslenmesini sağlayan depodur. Saç folikülünün boyutunu genellikle genetik faktörler belirlese de saç derisinden salgılanan sebumla (yağ) tıkanan folikül kökleri, saçın kalitesini etkiler.Kimimiz çözümleri genellikle kozmetik ürünlerde arıyor. Evet doğru bir yöntem olabilir ancak unutmayalım ki yediğimiz besinler, besin öğelerine ayrılarak vücudumuzda işlev gösterirler. Her zaman olduğu gibi yeterli ve dengeli beslenme ile tükettiğimiz besinler saç tellerine dahi sağlık kazandırmakta.Peki sağlıklı saçlar için ihtiyacımız olan beslenme önerileri neler? Bu haftaki sağlık köşemizde sağlıklı saçlara sahip olmak neler yapılması gerektiğini sizlere aktarıyoruz…Bağışıklık sistemini koruyan en önemli minerallerden olan çinko, bağ dokusu oluşumunda başrollerde, saç ve tırnakların yapıtaşını oluşturacak olan yeni proteinlerin enzim oluşumunu sağlıyor. Eğer çinko eksikliğiniz varsa saç kuruluğu ve saç kırıkları kaçınılmaz oluyor.A vitamini eksikliğinde cilt yapısı ve saç kökü etkilenir, kepek oluşumu ve saç kuruluğu ortaya çıkar.Bağışıklık sistemini güçlendirici ve antiinflamatuar özelliğe sahip olan omega-3 yağ asitleri cilt sağlığında da rol oynuyor, saç derisi de omega-3 yağ asidi alındığında dolaylı olarak etkileniyor. Omega-3 eksikliğinde saçlar cansız ve kuru görünüme sahip oluyor.Hem saç hem de tırnaklar için keratin adı verilen yapısal protein oluşabilmesi güçlü ve sağlıklı kalması için protein alımına dikkat edilmelidir. Protein yetersiz alındığında kan yapımı ve protein yapısındaki enzimler etkilenecektir. Yetersiz protein alımı saçların yapısında bulunan keratin yapımını etkileyecek ve saçlar kuru cansız bir görünüm kazanacaktır.Saç bakım ürünlerinde sıkça rastladığımız bir vitamin olan biotin, saç kalitesi ve sağlığını birincil olarak etkiliyor. Eksikliğinde saç kırıkları, saç dökülmesi , ince kırılgan tırnaklar ve kirpik-kaş dökülmeleri kaçınılmazdır.Kansızlık(anemi) demir düşüklüğü saç dökülmelerine yol açar, Eğer saç dökülmeleri çok fazlaysa demir düşüklüğünün belirtisi olabilir.: En önemli protein kaynaklarından olan yumurta, saç sağlığında rolü olan çinko, selenyum, sülfür ve demir içeriyor. Demir minerali saç köklerine oksijen taşıyarak saç köklerini besliyor.: Boyutu küçük faydası büyük olan mercimek, demir, çinko, biotin ayrıca protein içermesi sebebiyle diğer kurubakliyatlardan ayrıcalıklı, özellikle vegan veya vejeteryan beslenmeyi seçenlerin beslenmesinde mutlaka yer almalı.: Düşük yağlı süt ve süt ürünleri arasında tercih edeceğimiz yoğurt saç sağlığında rol alan protein ve B₅ vitamini ve D vitamini içeriyor, henüz net bir sonuç ortaya çıkmasada D vitamininin saç foliküllerini koruduğu düşünülmektedir.: C vitamini kaynağı olan yaban mersini, bu özelliği sayesinde ayrıcalıklı bir meyvedir. C vitamini saç foliküllerine giden küçük kan damarlarını besleyerek saç sağlığının gelişmesini sağlar. Düşük C vitamini olan kişilerin saç kırıklarının arttığı gözlemlenmiştir.: C vitamin, demir, B-karoten, folat içeren ıspanak ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler, saç foliküllerini koruyucu etki gösterip, kafa derisinde oluşan sebum üretimini dengede olmasına yardımcı oluyor.: Saçlar için önemli olan protein ve omega-3 somon balığında bulunuyor, bu özelliğiye de sağlıklı saçların oluşmasına katkı sağlıyor. Dışardan alınması elzem olan omega-3 yağ asitleri için en iyi kaynak deniz ürünleridir, cilt, kafa derisi ve saçlar için doğal nemli ortamı sağlayan omega-3 yağ asitleri için alternatif kaynaklar arasında somon balığı dışında sardalye, ringa, alabalık, uskumru , bitkisel kaynaklar arasında avakado, ceviz, badem, keten tohumu gibi kaynakları da tercih edebilirsiniz.: Tıpkı deniz ürünlerinde olduğu gibi omega 3 içerdiği için saç sağlığının korunmasında rolü bulunuyor. Ayrıca barındırdığı biotin ve vitamin E sayesinde saçın yapısını güçlendiriyor, cevizde bulunan Bakır saç renginin ve parlaklığının korunmasını sağlıyor. Salatalarınıza ceviz veya ceviz yağı ekleyerek tüketebilir omega 3 yağ azsidi alımınızı artırabilirsiniz.: Tavuk, hindi ve diğer büyük-küçük baş hayvanlar protein kaynağı olarak bilinirler, saçın sağlıklı görünümü kazanmasında miktarında tüketilen kaliteli protein kaynaklarından ileri gelir, çünkü protein kaynağı besinler genel olarak demir, çinko, ve B gurubu vitaminleri açısından zengindirler. Saçın yapısı keratin adlı protein yapısında olduğunu unutmayınız. Özetçe proteinden zengin gıdalar saçın yapıtaşı olan keratinin oluşumunu sağlar.Saçların uzamasında etkili olan çinkoyu içermesiyle bilinen istiridye, saç dökülmesini önlemede de etkilidir. Unutmayın saçın yapısı proteinlerden oluşuyor, istiridyede protein kaynağı bir hayvansal kaynaktır.A VİTAMİNİ ve Beta –karoten içeren havuç, cilt, göz ve saç sağlığında önemli bir besindir. Yağda eriyen vitamin grubunda olan A vitamini emilimini artırmak için salatalarınıza havuç rendeleyin az yağ ile soslayın, veya ara öğünlerinizde havuç ve ceviz içini tercih edebilir saç sağlığınızı A vitamini ve Omega -3 içeren besinlerle koruyabilirsiniz.