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“Yemekten çıktılar beni aldılar”

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Faiz Sucuoğlu, ‘evden alma’ konusuna açıklık getirdi

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“Yemekten çıktılar beni aldılar”

 
İptal edilen Olağanüstü Kurultayı öncesinde ikinci tura kalan isimlerden biri olan Faiz Sucuoğlu, halen gündemden düşmeyen ‘evden alma’ konusuna açıklık getirdi.
Sucuoğlu, “Öyle bir algı yaratıldı ki sanki de beni evden gelip mafyalar ya da ajanlar aldı. Fakat böyle bir durum yok. O gece evime gelip birlikte arabayla dışarda görüştüğüm kişiler, can dostum ve MYK üyemiz Özgür Arıkan ve İsmet Bayrakçı.  Yemekten çıktılar beni aradılar arabada tur attık bıraktılar beni.  Burası Kıbrıs, dedikodusundan korkun insanlar illa bir şey arayacak. İsim veriyorum, var mı ötesi?”
 
 
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