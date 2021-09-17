“Gelen yakıt değil zehirdir”

El-Sen Başkanı Özkıraç, Teknecik Santrali’ne gelen yakıtın, yakıt değil zehir olduğunu ve çalışanlarda ciddi sağlık sorunlarının baş gösterdiğini belirtti. Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu da “Gerekirse bu hükümet gidecek ama bu yakıt buraya girmeyecek” dedi





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’ne gelen yakıtın, yakıt değil zehir olduğunu söyleyerek, çalışanlarda ciddi sağlık sorunlarının baş gösterdiğini belirtti.

Çatalköy Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi, Esentepe Belediyesi ve Esentepe Çevre Koruma Derneği ile birlikte Teknecik Elektrik Santrali önünde açıklama yapan Özkıraç, santrale gelen yakıtın, yakıt değil zehir oluğunu söyledi.

Özkıraç, “Bunu toplum duysun. Yakıt Teknecik’e girerse Teknecik kapanacak. Ama biz kapatmayacağız, makineler duracak” dedi.

Hükümete ‘Lefkoşa hükümeti’ olarak seslenen Özkıraç, hükümetin yüzünü Teknecik’e ve bu konuya çevirmesi gerektiğini vurguladı.

Yakıttan numune istediklerini ancak reddedildiğini söyleyen Özkıraç, “Çalışanların çok ciddi sağlık sorunları başladı. Bu işin şakası yok. Eylemlerimizi yapacağız” dedi



HULUSİOĞLU: YAKITIN KULLANILMAMASI İÇİN EYLEM YAPACAĞIZ

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, Teknecik Elektrik Santrali‘ne getirilen kirli yakıtın santrale girmesine hükümetin gitmesi pahasına izin vermeyeceklerini söyledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen), Yeşil Barış Hareketi, Esentepe Belediyesi ve Esentepe Çevre Koruma Derneği ile birlikte Teknecik Elektrik Santrali önünde açıklama yapan Hulusioğlu, kuruma doğrudan alımla gelen akaryakıtın ne kadar sağlıklı olduğuna dair ilgili Bakanlık ve hükümetin toplumu ikna etmesi gerektiğini söyled

Hulusioğlu, “Gerçekten kamuoyunda uzman arkadaşların ve Teknecik çalışanlarının paylaşımları bizi ürküttü. Yakıtın sonuçları toplumu tatmin etmezse, kullanılmaması için eylem yapacağız” dedi.

Devlet olgusundan uzaklaşıldığını ve çarpık bir düzende gidildiğini vurgulayan Hulusioğlu, her şeyin başıboş olduğunu belirtti.

“50 milletvekili değişim için öncü olmalı” diyen Hulusioğlu, hiçbir yatırım yapılmadığını, başlayan her yatırımın da yarım kaldığını belirtti.

Hulusioğlu, yerel yönetici olarak birçok noktada çözüm bulmak için bireysel hareket etmek zorunda kaldığını ama artık bireysel hareket etme zamanı olmadığını çünkü sürdürülebilir bir ekonomi olmadığını söyledi.

Hulusioğlu, “Artık yakıt olmayan zehirleri yakıyoruz Teknecik’te. Yakıtın temiz olduğuna ikna olmazsak, yakıt buraya girmeyecek. Gerekirse bu hükümet gidecek ama bu yakıt buraya girmeyecek” dedi.



