Yedek subay aday adaylığı müracaatları son yoklaması 23 Mart’ta

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yedek subay aday adaylığı müracaatlarıyla ilgili son yoklamanın 23 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

Yoklamanın, 23 Mart’ta, 08.30-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde olacağı açıklandı.

GKK’dan yapılan açıklama şöyle:

Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2021 yılı 44’üncü dönem 1’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına aşağıda belirtilen belgeler ile 19 Mart 2021 tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 23 Mart 2021 tarihinde 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır. Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adayları yoklamaya gelirken aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını beraberinde bulunduracaktır.

KKTC kimlik kartı, T.C. kimlik kartı fotokopisi ve T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (çift uyruklular için), Varsa, yurttaşlık belgesi ve fotokopisi (çift uyruklular için),

ç. KKTC doğum kayıt belgesinin aslı (yeni tip KKTC kimlik kartı olmayanlar için),

d. Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi,

e. Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet fotokopisi,

f. Sürüş ehliyeti olanların sürüş ehliyeti,

g. 5 Adet vesikalık fotoğraf,

ğ. İkametgah belgesi,

h. Varsa, sağlık problemi ile ilgili raporlar.