YDÜ’de öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 2,8

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Şanlıdağ, YDÜ akademisyenlerinin 2023’te 1,750’yi aşan makale sayısı olduğunu ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısının 2,8 olduğunu söyledi



Bilimsel araştırma projelerine dair temel bilgi paylaşımının yapıldığı sempozyumun ardından gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise sağlık, fen, mühendislik ve sosyal alanlarda proje yazımındaki önemli konuların üzerinde duruldu.

Sempozyum sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver’e teşekkür belgesi takdim etti.

Sempozyumun açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel yaptı. Araştırmacıların, önünün açılması, nitelikli çalışma yapabilmesi için fon veya kaynağın büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Doç. Dr. Özverel, bununla ilgili yaptıkları çeşitli girişimler neticesinde KKTC araştırmacılarının ‘fon’ sorununun yakın gelecekte ortadan kalkacağını ifade etti.

Sempozyum ve yazım atölyesine ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, nitelikli projelerin bilimsel üretkenliğin en önemli çıktıları olduğunu vurgulayarak akademisyen ve araştırmacılara bilimsel araştırmalarında her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 2023’te 1,750’yi aşan makale sayısı olduğunu anımsatarak, öğretim üyesi başına düşen makale sayısının 2,8 olduğunu söyledi.

Bilimsel üretkenliği artırmada uluslararası iş birliklerinin önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi ile yürüttüğümüz iş birlikleri de buna güzel bir örnek. Bu sempozyumun, sadece üniversitemize değil, Türk bilim dünyasının üretkenliğine katkıda yapacağına inanıyorum” dedi.

Sempozyumda “Değişimi Yakalamak ve Aşmak” başlıklı bir sunum gerçekleştiren

Yakın Doğu Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Proje Yönetimi Sempozyumu ve Proje Yazım Atölyesi, DESAM Araştırma Enstitüsü Koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. TÜBİTAK’ın ARGE, proje ve araştırma desteklerinin tamamının KKTC’deki araştırmacılara açıldığı bir dönemde gerçekleştirilen sempozyum ve yazım atölyesi büyük ilgi topladı.Bilimsel araştırma projelerine dair temel bilgi paylaşımının yapıldığı sempozyumun ardından gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise sağlık, fen, mühendislik ve sosyal alanlarda proje yazımındaki önemli konuların üzerinde duruldu.Sempozyum sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver’e teşekkür belgesi takdim etti.Sempozyumun açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel yaptı. Araştırmacıların, önünün açılması, nitelikli çalışma yapabilmesi için fon veya kaynağın büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Doç. Dr. Özverel, bununla ilgili yaptıkları çeşitli girişimler neticesinde KKTC araştırmacılarının ‘fon’ sorununun yakın gelecekte ortadan kalkacağını ifade etti.Sempozyum ve yazım atölyesine ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, nitelikli projelerin bilimsel üretkenliğin en önemli çıktıları olduğunu vurgulayarak akademisyen ve araştırmacılara bilimsel araştırmalarında her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 2023’te 1,750’yi aşan makale sayısı olduğunu anımsatarak, öğretim üyesi başına düşen makale sayısının 2,8 olduğunu söyledi.Bilimsel üretkenliği artırmada uluslararası iş birliklerinin önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi ile yürüttüğümüz iş birlikleri de buna güzel bir örnek. Bu sempozyumun, sadece üniversitemize değil, Türk bilim dünyasının üretkenliğine katkıda yapacağına inanıyorum” dedi.Sempozyumda “Değişimi Yakalamak ve Aşmak” başlıklı bir sunum gerçekleştiren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaparak, bilimsel araştırmalar ve akademik iş birliklerinin önemine değindi. Sempozyumun ardından Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i de ziyaret eden Prof. Dr. Yusuf Baran, “Son ziyaretimin üzerinden 5 yıl geçmişti. Bu sürede KKTC’de ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde özellikle kültür sanat alanında büyük bir ilerleme gözlemledim. Bütününde kalite ve mükemmeliyet kokan bir kampüs izledim. Bu beni çok mutlu etti” dedi.