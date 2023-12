YDÜ Hastanesi’nde görev değişimi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yeni başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan oldu

Dört yıldır Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi başhekimliğini yürüten Prof. Dr. Müfit C. Yenen, görevini Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’a devretti. Jinekolojik onkoloji alanında KKTC’deki tek uzman olan Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermeye devam ederken; uzun yıllar Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin başhekimlik kadrosunda yer alan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yeni başhekimi olarak görev alacak.

Son dört yıldır Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Prof. Dr. Müfit C. Yenen, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’a devretti. Uzun yıllar Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin başhekimlik kadrosunda yer alan ve pek çok askeri hastanenin de başhekimlik görevlerini yürüten Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, 1999’da yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından bölgede kurulan deprem hastanesinin de başhekimliğini üstlenmişti. 42 yıllık meslek hayatına pek çok başarı sığdıran Prof. Dr. Balkan, tecrübelerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi olarak KKTC’ye aktaracak.

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneler Yönetim Kurulu’nu da bir araya getiren devir teslim töreni ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği görevini, Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’a devreden Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise jinekolojik onkoloji alanında KKTC’deki tek uzman olarak, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hastalarına hizmet vermeye devam edecek.

Törende, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt, Prof. Dr. Müfit C. Yenen’e teşekkür plaketi takdim etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görev teslim töreninde açıklama yapan Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Ülkemizdeki jinekolojik onkoloji hasta sayısındaki artış nedeniyle, 4 yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başhekimlik görevimi devrederek hastalarıma daha fazla zaman ayırmak istiyordum. Başhekimlik görevimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan gibi büyük bir tecrübeye teslim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendisine başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ise Prof. Dr. Müfit C. Yenen’e teşekkür etti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin kısa süre önce Almanya merkezli akreditasyon kuruluşu TEMOS’tan aldığı akreditasyonla adını dünyanın en iyi hastaneleri arasına yazdırdığını hatırlatan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin hizmet kalitesini ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Türkiye’mizde pek çok hastanenin başhekimliğini yürüten böylesine büyük bir tecrübenin, hastanemizde ve ülkemizde görev almasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

2010 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin açılışını yaparken “Artık kimse sağlık hizmeti için sınır geçmek, deniz aşmak zorunda kalmayacak” sözlerini kullandığını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Son teknoloji donanımı, yetkin sağlık çalışanları ve üstün hizmet kalitesi ile ada halkına ve adamıza gelen misafirlere dünya standartlarında bir sağlık hizmeti sunma sözümüzü yerine getirdik. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizi dünyanın önemli sağlık turizmi noktalarından birine dönüştürme vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz. Hiç kuşkusuz, bu başarıda en büyük pay değerli sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimizin yönetimlerine ait” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen’in, dört yıllık Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği döneminde COVID-19 pandemisi gibi zorlu bir süreci de başarıyla yönettiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kattıkları için Prof. Dr. Müfit C. Yenen Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kıymetli bir hekim olan hocamızın, halkımıza hizmetlerini, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanemizde sürdürecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin başhekimliğine atanan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’ın hekim ve idareci olarak çok büyük bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türkiye’mizde pek çok hastanenin başhekimliğini yürüten böylesine büyük bir tecrübenin, hastanemizde ve ülkemizde olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ise Prof. Dr. Müfit C. Yenen’in dört yıl süren başhekimliği döneminde büyük bir uyum içinde çalıştıklarını söyleyerek, “Görevi süresince tüm çalışma arkadaşlarının saygısını kazanan böylesine değerli bir hekimle birlikte çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Prof. Dr. Müfit C. Yenen Hocamıza emekleri için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’ın 42 yıllık büyük bir mesleki deneyime sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Soykurt, “Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan Hocamızın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği görevinde büyük bir fark yaratacağına inancım tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, bir kez daha aramıza hoşgeldiniz diyorum” ifadesini kullandı.

PROF. DR. SALİH MÜJDAT BALKAN KİMDİR?

1957’de Ankara’da doğan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, 1981’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden Genel Cerrahi uzmanlığını alan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, 1991-1992 ve 2004-2005 yılları arasında ABD’de Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de eğitim aldı. Genel cerrahide meme, tiroid, paratiroid, safra kesesi ve safra yolları cerrahisi, fıtık cerrahisi, böbrek ve karaciğer transplantasyonu alanlarında uzman olan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, uzun yıllar Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin başhekimlik kadrosunda yer aldı ve pek çok askeri hastanenin de başhekimlik görevlerini yürüttü. Ayrıca, 1999’da yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından bölgede kurulan deprem hastanesinin de başhekimliğini üstlendi. 2012-2023 yılları arasında TOBB ETÜ TIP Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanlığı Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Aralık 2023’te Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğini üstlendi.