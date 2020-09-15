YDÜ'de uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan mikrobiyolog ve moleküler biyologlara yönelik uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı gerçekleştirilen kursta, SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığının teşhisinde kullanılan bir moleküler metod olan “Polymerase Chain Reaction (PCR)” testinin pre-analitik, analitik ve post-analitik evrelerin eğitimi verildi.KKTC’nin farklı bölgelerinde bulunan özel laboratuvarlar, devlet hastanesi ve özel hastane laboratuvarlarından, üniversitelerde görev yapan bilim insanları ve ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin de katılım gösterdiği kursta, klinik örneklerin laboratuvara gelişinden itibaren izlenen isleyiş şemaları, laboratuvarda çalışacak personel tarafından kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, PCR testlerinin uygulama aşamasındaki önemli noktalar, PCR test sonuçlarının analizi, analizlerde yaşananabilecek problemler ve çözümleri, laboratuvar ortamında olasık ontaminasyonu engelleyici önlemler ve tüm aşamaların uygulamalı olarak gerçekleştirildi.