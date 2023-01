“Yazılanların çoğu çarpıtıldı”

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, “Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz diye bir şey demedim, bu bir yalandır. Zaten yazılanların çoğu çarpıtılmış durumda. Ben bir kadına böyle bir şey söyleyemem” dedi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kuruluşu olan Hala Sultan Aile ve Gençlik Merkezi (HAGEM) tarafından, Mağusa’daki Polat Paşa Cami’de düzenlenen, “İslam’da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar” konulu seminerde kadın haklarına yönelik sarf ettiği iddia edilen sözler gündem oldu.

Ünsal, Mağusa’daki semineri TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kuruluşu olan HAGEM isimli derneğin organize ettiğini ve kendisinden “İslam’da karı – koca hakları ile nikâhın yüklediği haklar ve sorumluluklar” konularını anlatmasını talep ettiklerini, onun da kendi görüşünü değil; İslam’ın görüşünü anlattığını söyledi. Ünsal, 29 yıldır İslam hukuku üzerine çalıştığını belirterek, “Bunu neden söylediğimi değil; İslam’da bu niye var diye sorun. O sorunun muhatabı da müftü değil Allah’tır” dedi.

“Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz diye bir şey demedim, bu bir yalandır. Zaten yazılanların çoğu çarpıtılmış durumda. Ben bir kadına böyle bir şey söyleyemem” diyen Ünsal, İslam’a göre nikah kıyan kişilerin hukuksal bir anlaşma yapmış olduğunu, cinsellik ve üremenin “sağlık yerinde olduğu sürece” yapılması gerektiğini, yapılmamasının haram olarak sayıldığını ifade etti.

“Bunları anlatmamı istediler, anlattım” diyen Ünsal, “Çocuk yapmamak bir tercih olabilir bu beni ilgilendirmez. Ama ben dini bir makamdaysam ve dini açıdan görüş soruluyorsa, bunu söylemek zorundayım” ifadelerini kullandı.

Ünsal, Eğitim Bakanlığı’ndan habersiz şekilde din kursları veren tarikatlar ve cemaatler konusunda çalışmalarının sorulması üzerine ise, “Biz yargı mercii değiliz. Bizim Kıbrıs’ta Din İşleri Başkanlığı olarak yürüttüğümüz bir eğitim faaliyeti yok. Kişilerin bireysel teşebbüsleri beni ilgilendirmez. Yapıyorsa cezasına katlanır. Ama tüm problem İslam’dan mı kaynaklanıyor? Kuzey Kıbrıs’ta kaç tane mason locası var biliyor musunuz?” diye sordu.

Ünsal “Ben İslam hukuku konusunda açıklamalar yaptım. Benim akademik kariyerim aile hukuku. Bir erkek ve kadın nikâhlanıyorsa, her iki tarafın da yüklendiği sorumluluklar ve kazandığı haklar var. Ben dedim ki bir erkekle kadın evlenmişse, her iki tarafın da sorumlulukları var. Ben kendi görüşümü anlatmıyorum, İslam’ı anlatıyorum. Seminerin başlığı da ‘İslam’da…’ diye geçiyor. Bunu neden söylediğimi değil; İslam’da bu niye var diye sorun. O sorunun muhatabı da müftü değil Allah’tır.”

Ünsal şöyle dedi:

“Eğer siz hukuki bir sözleşme yapmışsanız, sorumluluklarını yüklenmek zorundasınız. Öteki türlü hukuki sözleşme olamaz. Bir erkekle bir kadın hayatını birleştirmişse, bir tarafın ‘seninle asla cinsel birliktelik yaşamayacağım’ deme hakkı var mı? Bunu yapmayacaksanız arkadaş olabilirsiniz, şirket kurabilirsiniz. Bu İslam’ın söylediğidir. Evlilikte cinsel ilişki meşru olur. Bir insan evlenmişse 'cinsel ilişki kurmam' demez. Bana göre olanı değil; Allah’a göre olanı söylüyorum. Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz diye bir şey demedim, bu bir yalandır. Zaten yazılanların çoğu çarpıtma. Ben bir kadına böyle bir şey söyleyemem. Ben teknik bir konu anlatıyorum. Dinleyenlerin hukuki altyapısı yetersizse bunu farklı anlayabiliyorlar.

Ben ne söylediğimi anlatıyorum. Ben ne söylediysem, söylediğimin arkasındayım. Ama önemli olan benim ne söylediğim… Birilerinin ne anladığı değil. Kadınlar için organize edilen faaliyette ne konuşmam isteniyorsa onu anlattım. Akademik olarak bu konuda faaliyetlerim var. Aile hukukunda eşlerin hak ve sorumlulukları nedir, nikâhın hukuki bir işlem olduğunu, taraflar olduğunu ve imza attığı sözleşmeyle her iki tarafa da haklar yüklediğini anlattım. Bana göre bu doğru değil diyebilirisiniz. Ben sadece akademik bir konuda İslam hukukunun ne dediğini anlatmaya çalıştım. Yanlış anlamış olabilirler. İslam’a göre dünyada ne varsa bunu helal ya da haram kılan Allah’tır. İslam’a göre böyledir. Rakıyı haram kılan Allah’tır. İslam’a göre, yabancı bir erkekle yabancı bir kadının cinselliği haramdır. Bunun helal olması için nikâhlanması gerek. Hırsızlık neden haram? Sana ait olmayan malı başkasının rızası olmadan, haksız yere aldığın için. Evlilik dışı cinsellik haramdır. Neden? Neslin devamı için. Sağlığınız yerindeyken çocuk yapmasanız dinen sakıncalı bir hareket yapmış olursunuz. Bunu ben söylemiyorum din söylüyor. Çocuk yapmamak bir tercih olabilir bu beni ilgilendirmez. Ama ben dini bir makamdaysam ve dini açıdan görüş soruluyorsa, bunu söylemek zorundayım.”