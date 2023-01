Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Türkiye'nin tanınmış Halkla İlişkiler Uzmanı Betül Mardin'in 10 öğüdüne işaret ederek, "Kim ne derse, ne demişse demiş boşverip katılıyorum bir tek mutluluk, sevgi, saygı varsa evlilik kurumunu da seviyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, son zamanlarda tartışılan kadın ve evlilik konusuyla ilgili Türkiye'nin tanınmış Halkla İlişkiler Uzmanı Betül Mardin'in 10 öğüdüne işaret ederek, "Kim ne derse, ne demişse demiş boşverip katılıyorum bir tek mutluluk, sevgi, saygı varsa evlilik kurumunu da seviyorum." dedi.

Sibel Tatar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Betül Mardin'in kadınlara 10 öğüdüne kim ne derse, ne demişse demiş boşverip katılıyorum bir tek mutluluk, sevgi, saygı varsa evlilik kurumunu da seviyorum. Kadınlar bu öğütleri zaman zaman okumalı çok faydalı öğütler.

1- Her sabah spor yapacaksın. Günaşırı filan değil evladım. Her sabah.

2- Hep çalışacaksın. Üreteceksin. Beynin meşgul olacak, hep koşturman gereken işler olacak.

3- Günceli takip edeceksin. Haber izle, dergi, kitap,gazete oku. Gündemi yakala. Her konuda kendini ‘’update’’ et. Yeni çıkan kitapları da bil, yeni açılan lokantaları da, bu sene moda olan renkleri de.

4- Evlilik ise şart değil, kafana takma. Gerekli de değil. Hatta şöyle söyleyeyim: One problem less! (Bir problem eksik!)

5- Çocuk meselesine gelince… Ha işte, burada akan sular duruyor. Yapabiliyorsan yap. Birini bu kadar çok sevmek, onun sorumluluğunu taşımak sadece onu değil, seni de mutlu eder. Doğurmayacaksan, evlat edin. O zaman da senin çocuğun değişen bir şey yok. Evlat edinmeyeceksen de, manevi çocuğun olsun, birini okut, geleceğini şekillendirmesine yardımcı ol.

6- Günde bir kere et ye. Mutlaka her öğün sebze ve meyve ye. Kusura bakma, ben tatlı severim. Tatlıdan uzak dur diyemeyeceğim!

7- Ölümden sonra yaşamak istiyorsan, günlük tut. O küçük notlar, hem kendi hayatının tanıklığı, hem de yarına kalan bir bilgi kaynağı. Mesela benim babam, hiç üşenmeden 60 sene boyunca her gün Ece Ajanda’sına o gün olanları yazmış. Hâlâ açıp okuyorum ve çok faydalanıyorum.

8- Olumlu olacaksın.

9- Bazı şeyleri kabul edeceksin: Bütün kadınların seni sevmesine imkân yok! Demek ki bazı kadınlara dikkat edeceksin.

10- Erkeklere gelince, aynı anda birkaçını sevmeyeceksin. Ama onların böyle bir yeteneği olduğunu bileceksin.