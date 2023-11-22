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“Yavru vatan değil kardeş vatan”

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“Yavru vatan değil kardeş vatan”
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Özgür Özel, “Yavru vatan değil kardeş vatan diyoruz” dedi.
CHP Genel Başkanı Özel partisinin grup toplantısında konuştu. İlk ziyareti yavru vatana değil kardeş vatana yaptıklarını belirten Özel, “Yüzölçümü daha büyük nüfusumuz daha fazla kuruluşumuz daha eski ancak bütün dünyanın saygı göstermesini beklediğimiz bir bağımsız cumhuriyete eğer siz yavru ilişkisi kuruyorsanız gördük ki KKTC’deki çok sayıda kimseyi memnun etmiyor” ifadelerini kullandı.
 
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