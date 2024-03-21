Yaşlılara moral ziyareti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ile birlikte Ece Yaşlı Bakımevi ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Her iki yerde de verilen hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Harmancı ve Jenkins, bakımevinde hayatlarını sürdürenlerle zaman geçirip sohbet etti.

