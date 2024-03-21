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Yaşlılara moral ziyareti

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Yaşlılara moral ziyareti
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ile birlikte Ece Yaşlı Bakımevi ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.
Her iki yerde de verilen hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Harmancı ve Jenkins, bakımevinde hayatlarını sürdürenlerle zaman geçirip sohbet etti.
 
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