“Yaşlılara hizmetimiz 1 gün değil, 365 gün sürüyor”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” nedeniyle yaşlılarla bir araya geldi

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, her yıl “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmakta olan hafta çerçevesinde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Amcaoğlu, ardından ise Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki etkinliğe katıldı.

Amcaoğlu ilk olarak ziyaret ettiği Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastalar ve merkezin durumu hakkında bilgi alarak işbirliğinin geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Amcaoğlu, ziyarette Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin ülkenin en iyi yönetilen merkezlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, Gönyeli ve Alayköy’de yaşlıları sadece özel günlerinde değil yılın her gününde el üstünde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne yaz aylarında yaşlıların daha çok dışarda vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla da yeni oturma gurupları tahsis ettiklerini söyledi.



Yaşlılar ile minikler buluşturuldu

Amcaoğlu, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde ikinci ziyaretini Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ne yaptı. Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Gönyeli Fazıl Plümer İlkokulu iş birliğinde gerçekleştirilen Kültür Günü etkinliğinde yaşlılar ile çocuklar buluşturuldu.

Kültürel mini bir etkinlik havasında geçen buluşmada çocuklar önce mani atışması yaptı, ardından kına gecesi gösterisi ile yaşlılarımıza Kıbrıs’a özgü hellim ve çörek dağıtıldı. Yaşlılar, minik çocukların ilgisinden büyük mutluluk duydular.

Gönyeli Fazıl Plümer Okul Müdürü Selva Kaçmaz, Gönyeli Alayköy Belediyesi ile iş birliğinde bu etkinliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.

Amcaoğlu: Gönyeli ve Alayköy’de yaşlılara hizmet 365 gün

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlik ve ziyarette yaptığı konuşmada belediyenin yaşlılara hizmet birimine üye olan 65 yaş üzeri vatandaşlarına; ev ziyaretleri ile şeker tansiyon ölçümü, berber kuaför hizmetleri, bahçe temizliği, sosyal etkinlik gibi birçok hizmetin sadece bir gün veya bir hafta değil 365 gün yapıldığını ve bundan sonrada yapılmaya devam edeceğini ifade etti.

65 yaş üzeri üyelerine müjde

Başkan Amcaoğlu, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu da ifade ederek sosyal belediyeciliğin gereği olan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Amcaoğlu, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yaşlılara hizmet için sürekli bir doktor ve hemşirenin bulundurulacağının müjdesini de yaşlılara iletti. Kısa sürede bunun hayata geçeceğini kaydeden Amcaoğlu, yaşlıların her zamanki gibi baş tacı edileceğini söyledi.