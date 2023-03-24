banner913
banner932
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
8 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
29 0
 
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
14 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
12 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
11 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
24 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
28 0
banner915

İyilik geleneği yayılıyor, gençlerimiz iyilikle yeşeriyor

banner476

Oğuz Veli Ortaokulu ve Osman Nejat Konuk Ortaokulu’da gerçekleştirdikleri İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk projeleriyle iyiliğe katkı koydu

banner825
İyilik geleneği yayılıyor, gençlerimiz iyilikle yeşeriyor
banner931
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin de katkılarıyla, iyiliği her yere yayma amacıyla oluşturulan İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk projesi, okulların katılımı ve çocuklarımızın gayret dolu başarılarıyla günden güne birbirinden farklı yepyeni projelerle yaygınlaşmaya devam ediyor.
Oğuz Veli Ortaokulu ve Osman Nejat Konuk Ortaokulu’da gerçekleştirdikleri projelerle iyiliğe katkı koydu.

Oğuz Veli Ortaokulu, ilkini düzenlediği “İyilik Aşı” projesinde bir ileriye adım atarak ikinci faaliyetini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladıkları çorbalar, İyilik Aşı etkinliğine katılan herkes tarafından keyifle yudumlandı. Elde ettikleri gelir ile işitme engeli bulunan çocuklarımıza ve SMA hastalarına katkı koyacak olan gençlerimiz iyiliği yaşatarak insan hayatına dokunabilmeyi hedefliyor.

Öte yandan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’da “Göçmen Kuşlara Türkçe Öğretiyorum, Türkçemi Yaygınlaştırıyorum” etkinliğiyle İyilikte Yarışalım projesine destek oldu. Konumu gereği birçok yabancı uyruklu öğrenciye hizmet veren okul, türkçe bilmeyen öğrencilerine yine öğrencileri desteğiyle türkçe öğreterek iyilik yarışına katıldı. Bugün gerçekleştirilen etkinlikte ise yabancı öğrencilerin Kıbrıs manilerini okumaları misafirlere büyük bir mutluluk yaşattı. Böylelikle İyilikte Yarışalım projesiyle hem türkçe öğretildi hem de Kıbrıs Kültürü yaygınlaştırıldı.
Ayrıca her ülkeden geleneksel yemeklerin satışının yapıldığı şenlikte elde edilen tüm gelir okula bağışlandı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.