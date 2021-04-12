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Yarışı Hasipoğlu kazandı

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UBP’nin yeni Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu oldu. Hasipoğlu, 114 UBP Parti Meclisi üyesinden 65’inin oyunu alırken, rakibi Berova’nın oyu 49’da kaldı

Yarışı Hasipoğlu kazandı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu oldu. 
UBP Genel Sekreterlik seçimi önceki gün yapıldı. Seçime katılan 114 UBP Parti Meclisi üyesinden 65’inin oyunu alan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri seçildi. Özdemir Berova ise 49 oy aldı.  
Seçimi kazanan Hasipoğlu, kazananın UBP olduğunu belirterek, tüm üyelere teşekkür etti ve birlik ve bütünlük içinde yola devam edeceklerini söyledi.
UBP Milletvekili Berova da, “Büyük bir olgunluk ve dayanışma içerisinde geçen süreçte desteğini esirgemeyen tüm partililerimize teşekkür ederim” dedi.
Berova, “Bundan sonraki süreçte yeni Genel Sekreterimiz ve partililerimizle UBP için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  
Başbakan Ersan Saner de “UBP demokrasi gereği Genel Sekreterlik seçimini tamamlayıp Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nu seçmiş bulunmaktadır. Özde UBP genelde KKTC kazanmıştır” dedi.
 
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