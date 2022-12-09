UBP, Gazimağusa'da 6 bölgenin belediye başkan adaylarını tanıttı. Aday tanıtım etkinliğinde konuşan UBP Genel Başkanı Üstel, Anavatan Türkiye ile birlikte güçlü KKTC için çalıştıklarını belirtti ve “Dünyadan geri kalmayacağız” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin Tatlısu, Geçitkale-Serdarlı, Mesarya, Beyarmudu, Yeniboğaziçi, Gazimağusa belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları Gazimağusa'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.Büyük bir coşkunun yaşandığı “Büyük Buluşma” etkinliğine katılan Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e partililer yoğun ilgi gösterdi.Partililerin alkışları eşliğinde kürsüye çıkan Ünal Üstel partilileri selamlayarak başladığı konuşmasında "Gözlerinizdeki heyecanı görüyorum. Geri sayım başladı. Bu seçimler ülke için, UBP için, bizim için çok önemlidir. Sloganımızda olduğu gibi 'Güçlü Belediyeler, Güçlü Gelecek' için önemlidir" mesajı verdi.Büyük projelerde UBP'nin imzası olduğunun altını çizen Başbakan Üstel, Anavatan Türkiye'nin desteği ile hayat bulan projelerden bahsetti. Üstel, "Bunların hepsinin mimarı UBP'dir. Çünkü UBP, KKTC'ye inanır ve ülkeyi yaşatma kararlılığı içindedir" diye konuştu.Hükümete geldikleri ilk günden beri ne söylendiyse yaptıklarını kaydeden Üstel, "Yapacak çok işimiz var. Sıra belediyelerimizde. Ülkemizin geleceğini güçlü belediyeler yaratarak şekillendireceğiz. Dünya yeniden yapılandırılırken KKTC geri kalmayacak. Bu nedenle durmak değil çalışmak önemlidir. Durmak yok, yola devam" dedi.Kalkınmanın yerel yönetimlerden başlayacağına vurgu yapan Üstel, “Güçlü belediyeler güçlü KKTC için ilk adımı teşkil ediyor. Yerelde hizmet anlayışta evrensel bir bakış açısıyla yarışı kazanacak güçlü adaylarımız ile dönüşümü ve gelişimi başlatacağız. Güçlü KKTC dünyadaki yerini alacaktır” dediBaşbakan Üstel, Maraş açılımının önemine işaret ederek şunları söyledi:"Maraş’ı açamazlar dediler açtık. Bisiklet yolları yaptık. Plajlarını açtık. Bugüne kadar 1 milyon insan Maraş'ı ziyaret etti. Ziyaret etmeyenlerde var. Onların kimler olduğunu tahmin edersiniz. O nedenle yapacak işlerimiz var. Seçimlerden sonra Maraş'ın tam açılımını gerçekleştireceğiz. Maraş’ı açarken Mağusa'da yaşayan gençlerimize iş imkanı da sağlayacağız. Bunları Anavatımız Türkiye ile birlikte yapacağız.”Belediye başkan adaylarının ortaya koyacağı projelerin hepsinin hükümetin garantisi altında olduğunu ifade eden Üstel "Biz belediye başkan adaylarımıza kefiliz" vurgusu yaptı.