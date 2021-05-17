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Yangınlar yüzde 98 insan kaynaklı

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Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, arazi ve orman yangınların yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğuna vurgu yaptı

Yangınlar yüzde 98 insan kaynaklı
 
 
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yangını engellemek için alınması gereken kişisel tedbirlerden de söz etti.
Yol kenarlarında bulunan özel arsalarda yangınların sık görüldüğünü ifade eden Karzaoğlu, kişilerin arsalarının yola yakın kısımlarını Mayıs ayının gelmesiyle biçip, sürmeleri gerektiğini, böylece yoldan geçen araçlardan sıçrayan kıvılcım sonucunda büyük alanların yanmasının engellenebileceğini söyledi.
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, arazi ve orman yangınların yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğuna vurgu yaparak, en büyük sebepleri şu şekilde sıraladı:
“Enerji nakil hatları, çöplük alanlar, arazi iş makinelerinin bakımının yapılmasından dolayı atılan kıvılcımlar, vatandaşın temizlik amaçlı yaktığı ateş ve piknik sırasında dikkatsiz davranışlar.”
Karzaoğlu, vatandaşların yangın belirtisi gördüklerinde derhal 199 İtfaiye, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından birini arayarak yetkililere haber vermeleri çağrısında bulundu.
Karzaoğlu, sıcakların başlamasıyla, yangın bölgesinde Aralık ayından beri yürütülen Daire ağaçlandırma çalışmalarının sona erdiğini kaydederek, “Ağaçlandırma ihalesi yaptık, fiyat yüksek olduğu için ihaleyi iptal ettik. Parayı emanete aldık, 650 bin TL. Kendi imkanlarımızla devam etmeye karar verdik. Hizmet alımı yaparak, 4 aylık sürede, 70 bine yakın badem, çam, selvi, harnup fidanı diktik” diye konuştu.
Karzaoğlu, yangında kaybedilen 280 bin ağacın yerine 300 bin ağaç dikme hedefinde olduklarını kaydetti.
Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, fidan dikmenin en uygun zamanının, toprakta nem bulunan aralık, ocak ve şubat ayları olduğunu hatırlattı.
Karzaoğlu, ormana ekilebilecek türlerden de bahsederek, çoğu kişinin zeytin fidanı ekmede ısrarcı olduğunu, ancak Kıbrıs ormanlarının ana türünün kızılçam ve servi olduğunu, ardından da ise harnup, zeytin ve diğer türlerin geldiğini söyledi ve şunları ekledi:
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