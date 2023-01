Yakın Doğu Hastaneleri, Berlin’de KKTC’yi temsil edecek

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, ülkenin sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelini güçlü bir şekilde harekete geçirebilme hedefiyle, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da, 16 – 17 Ocak düzenlenecek Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’na katılarak KKTC’yi temsil edecek

Akdeniz’deki eşsiz konumu, güvenli yaşamı, iklimi, doğal güzellikleri, coğrafi yapısı ve otelciliğin gelişmiş olması turizmi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti’nin en önemli sektörlerinden birine dönüştürüyor.

Son teknoloji donanımları ve alanlarının en önemli isimlerini bir araya getiren güçlü hekim kadroları ile fark yaratan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ve yakın zamanda faaliyete başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi gibi dünya standartlarında hizmet veren modern sağlık kuruluşlarının varlığı, KKTC’yi; sahip olduğu turizm potansiyelini sağlıkla birleştirerek, son dönemin önemli alanlarından sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyon haline getiriyor.

YAKIN DOĞU OLUŞUMU HASTANELERİ BERLİN’E ÇIKARMA YAPACAK!

Uluslararası Hasta Ofisi ile uluslararası hasta ve refakatçilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunan Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, başvuru sürecinden itibaren; sağlık hizmetlerinin planlanmasından sigorta, seyahat ve konaklama düzenlemeleri ve tercüman desteğine kadar her aşamada hastalarının yanında olarak sadece alacağı sağlık hizmetine odaklanmasına olanak sağlıyor.

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, ülkenin sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelini güçlü bir şekilde harekete geçirebilme hedefiyle, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya'da, 16 – 17 Ocak düzenlenecek olan Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’na katılarak KKTC’yi temsil edecek.

SAĞLIK TURİZMİNİN BÜTÜN BİLEŞENLERİ BERLİN SAĞLIK FUARI’NDA BULUŞACAK!

Türkiye’nin önde gelen 90 hastanesi ve pek çok doktorun da katılacağı fuarda; estetik ve rekonstrüktif cerrahi, diş sağlığı ve estetik, saç ekimi, zayıflama ve diyet, bariatrik cerrahi, gastroenteroloji ve onkoloji klinikleri, göz hastaneleri, tüp bebek merkezleri, yaşlı bakım merkezleri ve yaşam merkezleri, engelli ve geriatri merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, transplantasyon merkezleri, termal sağlık ve kür merkezleri, spa ve sağlık merkezleri ile sağlık turizmi acenteleri ve oteller bir araya gelecek.

Fuarda, katılımcıların; halkın yanı sıra sağlık turizmi acenteleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, doktorlar, hastane yöneticileri, klinik sahipleri, sigorta şirketleri, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, danışmanlık firmaları ve asistans şirketleri ile buluşması hedefleniyor.

PROF. DR. MÜFİT C. YENEN: “SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA ATTIĞIMIZ ADIMLARLA, ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ARENADA TERCİH EDİLEN BİR SAĞLIK ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ.”

Son teknoloji donanımı, yetkin hekim kadrosu ve hizmet kalitesi ile uluslararası alanda tercih edilen ve aranılan bir sağlık merkezi olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri olarak, sağlık turizmi alanında attığımız adımlarla, ülkemizi uluslararası arenada tercih edilen bir sağlık üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullanıyor. Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini uygun fiyatlarla sunduklarını söyleyen Prof. Dr. Yenen, “Berlin Sağlık Furaı’nda hizmetlerimizi tanıtırken, KKTC’nin adını da bu önemli etkinlikte temsil etmekten mutluluk duyacağız” ifadesini kullandı.