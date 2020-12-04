banner480
banner572
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
51 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
25 0
 
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
108 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
15 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
135 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
330 0
banner529
banner570

Yağışlı hava Salıya kadar sürecek

banner476

banner577
Yağışlı hava Salıya kadar sürecek

Yağışlı hava sürüyor. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre yarın ve Salı günü sağanak bekleniyor.

5-11 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, Salı günü ise Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı diğer günlerde ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.