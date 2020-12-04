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Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü piyango çekilişi ertelendi

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Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü piyango çekilişi ertelendi
Lefkoşa Sarayönü Kulübü Derneği’nin düzenlediği piyango çekilişi ertelendi.
Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Derneği 2020-21 dönemi başkanı Sare Tüfekçi tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020’de çekilmesi planlanan piyangonun çekilişi elde olmayan nedenlerden ötürü 20 Ocak 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.
 
 
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