Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü piyango çekilişi ertelendi

Lefkoşa Sarayönü Kulübü Derneği’nin düzenlediği piyango çekilişi ertelendi.
Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Derneği 2020-21 dönemi başkanı Sare Tüfekçi tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020’de çekilmesi planlanan piyangonun çekilişi elde olmayan nedenlerden ötürü 20 Ocak 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.
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