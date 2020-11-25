banner480
banner572
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
6 0
155 0
 
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
43 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
38 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
44 0
banner529
banner570

Yağışlı hava 1 hafta etkili olacak

banner476

Yağışlı hava 1 hafta etkili olacak
Meteoroloji Dairesi, ülkenin, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınçla, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.
Bu nedenle yarın, cuma ve cumartesi hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar parçalı bulutlu zamanla az bulutlu olacak.
Hava, pazartesi, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.