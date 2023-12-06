Veteriner Dairesi’nden köpeklere çip uyarısı...

Veteriner Dairesi, Köpek Kayıt Tüzüğü kapsamında, belediyeler ve polis ekipleri ile birlikte köpek kayıt denetimlerine başlanacağı ve çipsiz/kayıtsız tespit edilen köpeklerin sahiplerine idari para cezası uygulanacağını bildirdi.





Daireden yapılan açıklamada, “7/2008 Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası” altında, sahiplerinin belirlenebileceği şekilde köpeklerin kayıt altına alınması, bu kayıtların ulusal bilgisayarlı bir veri tabanına kayıt edilmesi, başıboş köpek sayısının azaltılması amacıyla 2014 yılında Köpek Kayıt Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiğini kaydetti.

İlgili tüzük kurallarına göre köpek besleyen kişilerin, serbest veteriner klinikleri aracılığı ile köpeklerine çip taktırıp Köpek Kayıt Formu doldurtarak kayıt altına almak zorunda olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“7/2008 Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası’nın 7.maddesinin 1.fıkra kurallarına göre köpeğini çipleyerek kayıt altına almayan kişiler suç işlemiş olurlar ve ¼ asgari ücret oranında idari para cezası ile cezalandırılırlar.

Ülkemizde büyük av sezonunda sahibinden kaçan ve/veya sahibinin kendi rızasıyla terk ettiği köpekler, yerleşim yerleri dışında hayatlarını idame ettirmeye çalışırken, yaşadıkları açlık ve susuzluktan dolayı, özellikle çiftlik ve/veya kümes hayvanlarına saldırmakta, ayrıca yollarda başıboş gezerken trafik kazalarına sebebiyet vererek, kendi ve de insan sağlık ve refahını riske atarak olumsuz yönde etkilemektedirler.

Ayrıca yoğunlukla şehir içi alanlarda sahipleri tarafından başıboş bırakılan ve/veya terkedilen köpeklerin araç trafiğinde tehlike yarattığı, refah ve sağlıkları etkilendiği ve bunun yanında çevre ve halk sağlığını ve refahını da olumsuz yönde etkilediği yaşanan birçok örnek olayla ortaya çıkmaktadır.

Köpek Kayıt Tüzüğü’nün verdiği yetki ile; Dairemiz tüm ülkede, belediyeler ve polis ekipleri ile birlikte köpek kayıt denetimlerine başlayarak, çipsiz/kayıtsız tespit edilen köpeklerin sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır, ayrıca Köpekler Yasası tahtında ilgili belediyelerin de köpek ruhsatı kontrolü yaparak ruhsatsız tespit edilen köpek sahiplerine yasal işlem başlatılacağı kamuoyuna duyurulur.”

