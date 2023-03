Vergisini ödüyoruz, niye hizmet alamıyoruz?

Ülkede yollar sokaklar caddeler karanlık, vatandaşlar isyanda ancak bu “karanlık” için çözüm üreten yok!

Ülkede yıllardır çeşitli nedenlerle karanlık olan sokak, cadde ve bulvarların aydınlatılması sorununa bir türlü çözüm bulunamıyor.

İnsan hayatının söz konusu olduğu bu sorunun çözümü sürekli erteleniyor.

Vatandaşlar yolların aydınlanması için her ay KIB-TEK’e aydınlatma ücreti ödüyor bunun yanı sıra maktu ücret adı altında başka bir vergi de veriyor ama hizmet olarak karşılığını alamıyor.

Ülkenin kangrenleşmiş sorunu haline gelen zifiri karanlık sokaklardan biri de Boğaz bölgesindeki Karakuş deposunun olduğu bölge.

Bölgedeki sokak lambaları yıllardır yanmıyor. Bölge sakinleri konuyla ilgili defalarca Kıb-Tek’e şikayette bulunmasına rağmen hiçbir sonuç alınamıyor.

Bölge sakinlerinin şikayetlerine “kaydınız alındı, ekiplere bildirdik” şeklinde yanıt veren Kıb-Tek yetkilileri, yıllardır bu konuda hiçbir girişimde bulunmuyor.

Halkı bezdiren bu sorun karşısında vatandaşlar kendi girişimleriyle sonuç almaya çalışıyor.

Boğaz bölgesindeki Karakuş deposunun olduğu bölgede yanmayan sokak lambalarının olduğu bir direğe, solar lamba takan bölge sakinleri, kendi çabalarıyla aydınlatma yapmaya çalışıyor ama bu da yetersiz kalıyor.

Kazalara davetiye çıkaran, bölgenin güvenliğini de tehlikeye atan bu durum karşısında vatandaşların tepkisi her geçen gün büyüyor.

Her ay vatandaştan tahsil edilen milyonlarca liranın aydınlatma için kullanılmadığı gün gibi ortadayken, bu paranın nereye harcandığı ise merak ediliyor.

“Her ay KIB-TEK'e sokak aydınlatma ücreti olarak para ödüyoruz ama önümüzü görmüyoruz” diye isyan eden vatandaşlar, Kıb-Tek yetkililerini göreve çağırıyor.