banner913
banner932
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
11 0
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
10 0
 
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
18 0
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
26 0
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
28 0
İran'da kanlı saldırı
İran'da kanlı saldırı
10 0
Bedelli askerlik ücretine zam
Bedelli askerlik ücretine zam
35 0
banner996
banner985

Vergi düzenlemesi mahkemelik oldu

banner989

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, vergi düzenlemesiyle ilgili Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Sendika, kararnamenin anayasal düzene aykırı, keyfi ve kötü niyetli olduğunu vurguladı

banner974
Vergi düzenlemesi mahkemelik oldu
banner971
UBP-DP-YDP hükümeti 2023’ün son resmi işgününde ülkede vergi isyanına yol açabilecek bir yasa gücünde kararnameye imza attı.
29 Aralık günü açıklanan yeni vergi dilimleri tüm ülkede tepki ile karşılandı.
Kararnameye göre, kazanılan her 100 TL’nin 40’ı “vergi” adı altında Maliye Bakanlığı’nın kasasına gidecek. Kamu çalışanları brüt 32 bin 700 TL, özel sektör çalışanları ve işverenler de her 35 bin TL kazancın fazlasında %40 vergi ödemek zorunda kalacak.
Eleştiri yağan kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu savunurken, işverenlerin yeni yıl için bütçeledikleri maaş artışlarının çok önemli bir bölümünün ücretli çalışanlar yerine Maliye’nin kasasına gideceği vurgulandı.
Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi” Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.
Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “yasa gücünde kararnamenin anayasal düzene aykırı, keyfi ve kötü niyetli olduğunu” öne sürerek, söz konusu kararnamenin, Anayasa Mahkemesi’nde durdurulması yönünde ara emri de isteyerek, iptal edilmesi amacı ile dün Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını kaydetti.
“Zamlar ve ülkedeki enflasyon karşısında öngörülen vergi dilimleriyle herkesin açlığa, sefalete ve yoksulluğa hapsedilmek istendiğini” savunan Özgöçmen, “Buna sendikamızın sessiz kalması mümkün değildir” dedi.
Devlet tarafından maaşlara yapılan ve yapılacak olan artışın kısa zaman içerisinde anlamsız kaldığını belirten İbrahim Özgöçmen, “vergi dilimleriyle ilgili kararnamenin hayatın doğal akışı açısından da anlamsız ve kötü niyetli bir çaba olduğunu” iddia etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.