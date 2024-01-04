Vergi düzenlemesi mahkemelik oldu

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, vergi düzenlemesiyle ilgili Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Sendika, kararnamenin anayasal düzene aykırı, keyfi ve kötü niyetli olduğunu vurguladı

UBP-DP-YDP hükümeti 2023’ün son resmi işgününde ülkede vergi isyanına yol açabilecek bir yasa gücünde kararnameye imza attı.

29 Aralık günü açıklanan yeni vergi dilimleri tüm ülkede tepki ile karşılandı.

Kararnameye göre, kazanılan her 100 TL’nin 40’ı “vergi” adı altında Maliye Bakanlığı’nın kasasına gidecek. Kamu çalışanları brüt 32 bin 700 TL, özel sektör çalışanları ve işverenler de her 35 bin TL kazancın fazlasında %40 vergi ödemek zorunda kalacak.

Eleştiri yağan kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu savunurken, işverenlerin yeni yıl için bütçeledikleri maaş artışlarının çok önemli bir bölümünün ücretli çalışanlar yerine Maliye’nin kasasına gideceği vurgulandı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi” Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “yasa gücünde kararnamenin anayasal düzene aykırı, keyfi ve kötü niyetli olduğunu” öne sürerek, söz konusu kararnamenin, Anayasa Mahkemesi’nde durdurulması yönünde ara emri de isteyerek, iptal edilmesi amacı ile dün Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını kaydetti.

“Zamlar ve ülkedeki enflasyon karşısında öngörülen vergi dilimleriyle herkesin açlığa, sefalete ve yoksulluğa hapsedilmek istendiğini” savunan Özgöçmen, “Buna sendikamızın sessiz kalması mümkün değildir” dedi.

Devlet tarafından maaşlara yapılan ve yapılacak olan artışın kısa zaman içerisinde anlamsız kaldığını belirten İbrahim Özgöçmen, “vergi dilimleriyle ilgili kararnamenin hayatın doğal akışı açısından da anlamsız ve kötü niyetli bir çaba olduğunu” iddia etti.

